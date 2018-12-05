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"Tiyatral yetenekte 'ı, şovmenlikte Nusret'i aratmıyorlar..." Onlar tribün ekonomistleri!

Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör bugünkü yazısında, gün aşırı ekonomi kanallarına çıkan ve sosyal medyada felaket tellallığı yapan 'tribün ekonomistleri'ni kaleme aldı. Dilek Güngör bu kişilerin arasında akademisyenlerin, gazetecilerin, piyasa aktörlerinin de olduğunu belirterek; "Şimdilerde 'karavanacı ekonomistler'in yerini 'tribün ekonomistleri' aldı. Ekonomide ahkam kesmesini biliyorlar ama sorsan ortaya koydukları bir öneri veyahut proje var mı diye, yok." diyor ve ekliyor; "Anladık, iktisat bilimini ideolojinizden ayıramıyorsunuz da bari rakamları saptırmayın. Olanla olmasını istediğinizi birbirine karıştırmayın."

Giriş Tarihi: 5.12.2018 10:18 Güncelleme Tarihi: 5.12.2018 15:53
Tiyatral yetenekte Cem Yılmaz'ı, şovmenlikte Nusret'i aratmıyorlar... Onlar tribün ekonomistleri!

DİLEK GÜNGÖR'ÜN YAZISINDAN SATIR BAŞLARI:

Şimdilerde 'karavanacı ekonomistler'in yerini 'tribün ekonomistleri' aldı. Bunlar eski versiyonlarından daha da beter çıktı. TV'ye de çıkıyorlar, paralı konferanslarda amigoluk da yapıyorlar, üniversitede ders de veriyorlar, sosyal medyada müritlerine özlü sözler depaylaşıyorlar. Ekonomide ahkam kesmesini biliyorlar ama sorsan ortaya koydukları bir öneri veyahut proje var mı diye, yok.

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Önceki gün sosyal medyada birinin "Gelecek kaygısı olanlar" başlığındaki videosuna rastladım: Adı Özgür Demirtaş Hocaefendi! Amerikalı WASP'ın (White Anglo-Saxon Protestant-Beyaz Anglo Sakson Protestanlar) Türk versiyonu… Sanırım, Amerika'nın kurucu jenerasyonu WASP'ın tekeli Barack Obama seçildikten sonra kırılıp, ülkede demografik değişiklikler olunca 15 yıl kaldığı ABD'den tası tarağı toplayıp gelmiş! Son günlerde sol cenahın içindeki boş beleş fraksiyonların hışmına uğrasa da beyaz Türkler, sekülerler ve Amerikancı solcular kendisini pek seviyor. Her Allah'ın günü para verip bir yerlerde sahneye çıkarıyorlar. Maşallah, o da, tiyatral yetenekte Cem Yılmaz'ı, şovmenlikte Nusret'i aratmıyor.

"Haritada göster" desen Yozgat'ın yerini bulamaz, stand-up'larında babasının çoban olduğunu anlatıyor. ABD'de öğrendiği literatürü soslayıp içine biraz da Atatürk katıp satıyor. Mantık açlığı çeken kitleler, mürit fanatizminde kendisini alkışlıyor. (Aman, 'fan'ları duymasın) Paylaşımlarına bakıyorsun… "Faiz artsın", "Enflasyonla mücadele böyle olmaz", "Dış açık biz doğru yapıyoruz diye azalmadı", "Ekonomi yönetimi çok feci hata yapıyor" demekten başka bir şey yok. Bakmayın siz bölücü solcuların saldırmasına… Hocaefendi bayağı bayağı ekonomiye ideolojik yaklaşanlardan...

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