Kurda spekülasyona kayıtsız kalmayız

Merkez Bankası, 2019 enflasyon hedefini yüzde 5 seviyesinde belirlerken, fiyat istikrarı açısından destekleyici bir unsur olan finansal istikrarı da gözetmeye devam edecek. Banka tarafından yayınlanan 2019 Yılı Para ve Kur Politikası Raporu'nda, fiyat istikrarının sağlanması hedefi doğrultusunda politika araçlarının en etkin şekilde kullanılmaya devam edileceği belirtildi.



HERHANGİ BİR KUR HEDEFİ YOK

Raporda, dalgalı döviz kuru rejimi uygulamasının devam edeceği kaydedilerek Merkez Bankası'nın nominal ya da reel herhangi bir kur hedefi bulunmadığının altı çizildi.

Buna karşılık, döviz kurunun iktisadi temellerden belirgin şekilde kopması veya aşırı oynaklıkların finansal istikrara dair risk oluşturması halinde bu duruma kayıtsız kalınmayacağı vurgulandı.

Döviz kurundaki hareketlerin fiyat istikrarını kalıcı olarak etkilemesi durumunda Merkez Bankası'nın para politikası duruşunu değiştirerek gerekli tepkiyi vereceği belirtildi. Bankanın kura ilişkin her türlü risk faktörünü yakından takip edip gerekli önlemleri alacağı kaydedildi.







KİT'LERİN DÖVİZ İHTİYACI KARŞILANACAK

Reeskont kredilerinin rezervlere katkısının 2018'de 14.8, 2019'da ise 23 milyar dolar civarında olacağı ifade edildi. Bankalara 50 milyar dolar döviz likiditesi imkânı sağlanmaya devam edilecek. Enerji ithalatçısı kamu iktisadi teşebbüslerinin döviz ihtiyacının gerekli görülen kısmı Hazine ve Maliye Bakanlığı ile TCMB tarafından doğrudan karşılanacak.



DOLAR DEĞER KAYBETTİ

Merkez Bankası'nın enflasyon odaklı para politikası söylemleri, dövizde yükselişi durdurdu. Bankanın açıklamaları öncesinde 5.4550 TL ile 3 haftanın zirvesinde olan dolar, para ve kur politikalarının netleşmesinin ardından 5.31 TL'nin altına indi.



22 AYIN EN YÜKSEK YABANCI ALIMI

Enflasyonda başlayan düşüş ve makro verilerdeki iyileşme yabancı yatırımcıyı borsaya geri çekti. Yabancılar Borsa İstanbul'da kasımda 380 milyon dolarla Ocak 2017'den bu yana en yüksek net alımı yaptı.





Para Politikası Kurulu (PPK), 2019'daki ilk faiz toplantısını 16 Ocak'ta gerçekleştirecek.

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