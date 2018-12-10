Çin’deki düşüş Almanları korkuttu

BUGÜN NELER OLDU

Çin, 2010'dan bu yana dünyanın en büyük otomobil pazarı. Bugün dünyada satılan otomobillerin üçte biri Çin'de satılıyor. 2000'de sadece 600 bin adet olan otomobil pazarı, 2017'de 25.8 milyon adede ulaştı. Çin sadece dünyanın en büyük pazarı değil, aynı zamanda otomotiv markalarının da en büyük gelir kaynağı… Ancak son yıllarda küresel otomobil pazarının lokomotifi Çin'de büyümenin yavaşlaması dikkat çekiyordu. 2018'de işler iyi gitmemeye başladı. Şubatta satışlar yüzde 9.6, temmuzda yüzde 5.1, ağustosta yüzde 4.3 düştü. Son olarak eylülde yüzde 12 düşüşle 2.44 milyon adetten 2.15 milyon adede indi. Böylece 2018'de toplam dört kez daraldı. Jato verilerine göre yılın ilk 10 ayında otomobil pazarı 6 bin adet azalarak 17.94 milyon adet seviyesine geriledi. Düşüş küçük olsa da bundan sonra pazardaki büyümenin eskisi gibi olmayacağını göstermesi açısından önemli.Otomotiv sektöründeki daralmanın en büyük nedeni olarak, ekonomideki durgunluk ve ticaret savaşları gösteriliyor. Ayrıca hane halkı borç oranının artması ve hane halkı gelirlerindeki düşüş gibi nedenler tüketicilerin para harcama iştahını azalttı. Çin'deki büyümenin yavaşlaması, başta Almanlar olmak üzere Çin'e yatırım yapan otomotiv markalarını düşündürmeye başladı. Bütün bunlara rağmen Çin, dünyanın en büyük pazarı olmayı sürdürecek. Otomobil sahipliği oranın birçok ülkeden daha düşük olması nedeniyle, talebin eskisi gibi olmasa da devam etmesi bekleniyor.