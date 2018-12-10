Turizmde kişi başı gelir 1000 dolara yakın

BUGÜN NELER OLDU

BU yıl kişi sayısında tüm zamanların rekorunu kırmaya hazırlanan Türk turizm sektöründe kişi başı gelir tartışmaları da arttı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre ortalama 650 dolar olan kişi başı bulan turizm gelirinin ardından "Turist gelse ne olur, gelir bırakmıyor" şeklinde söylentiler artmıştı. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, kişi başı turist gelirinde yaşanan karmaşaya açıklık getirdi. TÜİK'in ziyaretçi sayısı üzerinden hesaplama yaptığını belirten Bağlıkaya, "Ziyaretçi sayısı dediğimizde Türkiye sınırlarına girip çıkan herkesi kapsar. Ancak biz otelde konaklayan yabancıyı turist olarak kabul ediyoruz. Bu yıl 40 milyon turist, 32 milyar dolar gelirin hedefliyoruz. Bu hedefler tutacak gibi gözüküyor ama bunun içinde 5 milyonun bizim için turist niteliği yok. Onlar Yunanistan, Bulgaristan ve Gürcistan'dan günübirlik giriş-çıkış yapanlar. 32 milyar dolarlık geliri 35 milyon turiste böldüğümüzde kişi başı 914 dolarlık gelir kazanıldığı ortaya çıkıyor. 5 milyon ziyaretçi de turist sayıldığı için gelirimiz düşükmüş gibi çıkıyor. Bu yanlış" dedi. Kişi başı gelirde Türkiye'nin dünya ortalamasının 80-100 dolar altında kaldığını anlatan Bağlıkaya, zaman zaman Türkiye'nin Akdeniz çanağındaki rakiplerden daha pahalı satıldığını vurguladı.