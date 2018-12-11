Tuğla taşıdı, alçı yaptı kendi işinin patronu oldu!

29 yaşındaki kadın girişimci Gülgün Aygün, hayalini kurduğu kafeyi gece-gündüz demeden çalışıp açarak bir başarı hikayesine imza attı. Kendi işini kurmayı hayal eden Aygün, işletmesini kurma kararını aldıktan sonra işletmenin mimari çizimini bile kendisi çizdi. Ardından çizdiği projeyi hayata geçirmek için kolları sıvayan Aygün, tuğlalarla duvar örmesinden derz dolgusuna kadar her şeyi kendisi yaptı. Erkeklerin bile yapmakta zorlandığı inşaat işlerini tek başına yapan kadın girişimci Aygün, yaptığı işlerle de görenleri adeta şaşırttı. Konuyla ilgili Gülgün Aygün işletmesini nasıl kurduğunu anlattı.