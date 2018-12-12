HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Çay ihracatından 6,3 milyon dolarlık gelir!

ihracatından 6,3 milyon dolarlık gelir!

Doğu Karadenizli firmalarca bu yılın 11 aylık döneminde yapılan ihracatı 6 milyon 271 bin dolara ulaştı.

Giriş Tarihi: 12.12.2018 17:45
Çay ihracatından 6,3 milyon dolarlık gelir!

Doğu Karadenizli firmalar tarafından bu yılın ocak-kasım döneminde gerçekleştirilen çay ihracatından 6 milyon 271 bin dolar elde edildi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine, Türk çayı ihracatının artış trendini sürdürdüğünü söyledi.

Türkiye'den yılın 11 ayında 3 bin 364 tonluk çay ihraç edildiğine dikkati çeken Gürdoğan, söz konusu ihracattan 12 milyon 163 bin 73 dolar gelir elde edildiğini ifade etti.

Gürdoğan, Türk çayının bu dönemde 103 ülkeye ihraç edildiğini belirtti.

Türk çayı ihracatında Avrupa Birliği ülkelerinin her zaman ön planda olduğunu vurgulayan Gürdoğan, "Doğu Karadeniz'den yapılan çay ihracatı 6 milyon 271 bin 349 dolara ulaştı. Doğu Karadeniz ekonomisinde o nedenle çay büyük öneme sahip." diye konuştu.

Yeni çay türlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara ağırlık vereceklerine işaret eden Gürdoğan, "Her ülkenin tüketici kitlesi tercihleri doğrultusunda çay türleri geliştirilmeli. Ayrıca sağlık trendleri de dikkate alınarak ürün geliştirilmesiyle önemli bir talep oluşacaktır. Bu yönde yapılan çalışmaları da önemsiyoruz ve inanıyoruz ki çay ihracatı çok daha iyi seviyelere gelecektir." dedi.

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Çay ihracatından 6,3 milyon dolarlık gelir!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN