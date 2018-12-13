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Bakan Koca’dan sağlıkta 25 bin istihdam müjdesi

Giriş Tarihi: 13.12.2018
Bakan Koca’dan sağlıkta 25 bin istihdam müjdesi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu yıl sonuna kadar acil tıp teknisyeni, veri analizi yapan işletmen, ambulans şoförü, yardımcı klinik elemanı gibi alanlarda hizmet yapacak 6 bin 500 kişinin işe alınacağını ve 2019'da pratisyen hekim, uzman hekim, diş hekimi ve eczacı olmak üzere yaklaşık 25 bin sağlık personelinin atamasının yapılacağını söyledi.

ADIMLAR ATILDI
Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin önemli adımların atıldığını vurgulayan Koca, sağlıkta şiddet konusunda alınacak tedbirleri içeren düzenlemelerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla yürürlüğe girdiğini anımsattı. Koca, sağlık çalışanlarının uzun süredir bekledikleri emeklilik ve yıpranma payına ilişkin çalışmaların çözümünde yasal düzenlemelerin de yapıldığını söyledi.
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Bakan Koca’dan sağlıkta 25 bin istihdam müjdesi
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