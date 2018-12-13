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’nin ’su kefaletle serbest

Giriş Tarihi: 13.12.2018
Huawei’nin CFO’su kefaletle serbest
ABD'nin İran yaptırımlarını delmek için sahtekârlık yaptığı gerekçesiyle Kanada'da tutuklanan Çinli teknoloji şirketi Huawei'in Mali İşler Direktörü (CFO) Ming Vancou'nun 10 milyon Kanada Doları kefaletle şartlı serbest bırakılmasına karar verildi. Kanadalı bir özel güvenlik şirketi tarafından sağlanan GPS alıcısını ayak bileğinde taşıyacak Ming, şirket görevlilerinin kendisini 7/24 izlemesine, gerekirse gözaltına almalarına izin verecek ve güvenlik şirketince belirlenen bölgenin dışına çıkamayacak.
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Huawei’nin CFO’su kefaletle serbest
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