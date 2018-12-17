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kullanan herkesi ilgilendiriyor! Yeni yıla girmeden kullanın...

Bu haber 'deki milyonlarca kullanan vatandaşı ilgilendiriyor. 'Sadakat Kartı'ndaki puanların yeni yıla girmeden kullanılması önerildi. Bu puanlarla akaryakıt istasyonları, giyim, ayakkabı, teknoloji, takı, kozmetik mağazaları ve alışveriş merkezlerinin müşterilerine sunduğu birçok hizmetten faydalanılabiliyor.

Giriş Tarihi: 17.12.2018 16:23
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Yeni yıla girmeden kullanın...

Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bankaların kredi kartları ve banka kartları üzerinden, market, akaryakıt istasyonu, giyim, ayakkabı mağazası, hediyelik eşya dükkanları, alışveriş merkezleri gibi işletmelerin de kendilerinden yapılan alışverişleri artırmak için müşterilerine sadakat kart üzerinden indirim yaptığını ya da para puan dağıttığını söyledi.

Yılmaz, bu tür puanların tüketimi, harcamayı artırmaya yönelik verildiğini dile getirerek, söz konusu kartlar üzerinden yapılan alışverişlerde para puanların biriktiğini anlattı.

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Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Yeni yıla girmeden kullanın...
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