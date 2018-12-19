Tarım alanında emek veren çiftçilerin finansal ürünler ve kavramlar hakkında bilgilendirilmesi, finansal risk ve alternatifler arasında tercihte bulunabilecek farkındalığa sahip olmasını temin ederek çiftçinin finansal refahının artırılması amacıyla Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından hayata geçirilen proje devam ediyor.

Hazirandan bu yana 10 bin üreticiye eğitimin verildiği Bütçesini Bilen Çiftçi Projesi'nde "Hedef 1 Milyon Çiftçiye Eğitim" sloganıyla 1 milyon çiftçiye finansal okuryazarlık eğitimi verilmesi hedefleniyor. Projenin yaygınlaştırılması ve bu konudaki farkındalığın artırılması amacıyla Borsa İstanbul'da gong töreni düzenlendi.

Törende konuşan Borsa İstanbul AŞ Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Gönen, Borsa İstanbul'un tarım için de ürünleri olduğunu belirterek, "Çok kafa yorduğumuz, gelişmesi için uğraştığımız ürünler var. Bunların başında ELÜS (Elektronik Ürün Senedi) geliyor. Ben bunu bilmeyen arkadaşlara, 'Buğdayın hisse senedi hali' diye anlatıyorum." ifadelerini kullandı.

"SAHADA BÖYLE BİR PROJEYE İHTİYAÇ VARDI"

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği (Tarım Kredi) Genel Müdürü Fahrettin Poyraz da tarım sektöründe kooperatifçilik denildiğinde ilk akla gelenin Tarım Kredi olduğunu belirterek, kurumun köklü geçmişi ve 1 milyon civarındaki çiftçi ortağına işaret etti.

Tarım Kredi'nin bugün 17 bölge birliği, bin 625 kooperatifi, 206 hizmet bürosu, 13 şirketi, 8 bin 597 çalışanı bulunduğunu ve aktif büyüklüğünün 32 milyar TL olduğunu bildiren Poyraz, "Yıllık 9 milyar lira kredi hacmine sahip olan Tarım Kredi Kooperatifleri, bu paranın yaklaşık yüzde 70'ini ayni kredi olarak çiftçilerine kullandırmaktadır." dedi.

Tarım Kredi'nin çiftçilere ekim döneminden hasat sonrasına kadar tüm üretim ve ürün değerlendirme aşamalarında destek verdiğini ifade eden Poyraz, tohum, gübre, yem, mazot, tarım alet ve makine, sulama sistemleri, sera örtüsü ve sigorta gibi girdilerin tamamını temin ettiklerini anlattı.

Daha önce gerçekleştirilen Tarımsal Finans Çalıştayı'nda finansal okuryazarlık eğitimi düzenlenmesi kararı alındığını, bu projenin üstlenilmesi konusunda Tarım Kredi'nin sorumluluk aldığını aktaran Poyraz, "Tarım Kredi Kooperatifleri olarak yaptığımız ön çalışma sonucunda sahada böyle bir ihtiyacın olduğunu ve üreticilere bu anlamda katkı sağlayabileceğimizi gördük." diye konuştu.

"ÜRETİCİLERİMİZİN YÜZDE 84'Ü PARA BİRİKTİREMİYOR"

Fahrettin Poyraz, daha önce yapılan Çiftçinin Nabzı Araştırması'nın sonuçlarına göre, üreticilerin yüzde 56'sının maliyet hesabı tutmadığını, girdilerini peşin olarak alan çiftçilerin oranının yüzde 29 seviyesinde olduğunu, bir başka deyişle çiftçilerin yüzde 71'inin girdilerini vadeli şekilde tedarik ettiğini ve en erken hasatta ödeyebildiğini söyledi.

Araştırmaya göre, Türkiye genelinde tarım sigortası yaptıranların oranının yüzde 20'lerde kaldığını belirten Poyraz, çiftçinin malını yüzde 59 ile en çok tüccara sattığını, doğrudan son tüketiciye satış yapan çiftçi oranının ise yüzde 10 olduğunu aktardı.

Poyraz, "Çiftçilerin yüzde 70'i parasını hasatta alıyor. Her 4 çiftçiden 3'ü lisanslı depoları hiç duymamış, ELÜS kullananların oranı ise yüzde 2'yi geçmiyor. Araştırma, üreticilerin yüzde 84'ünün para biriktiremediklerini ve tarlaları için yeni yatırım yapmadıklarını ortaya koydu. Yani sulama, traktör ile diğer ekipman ve alanlarda tarlasına, bahçesine yatırım yapabilen çiftçinin oranı sadece yüzde 32 seviyesinde." şeklinde konuştu.

"10 BİN SAYISINI ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE 1 MİLYON ÇİFTÇİYE ÇIKARACAĞIZ"

Tarım Kredi Genel Müdürü Poyraz, haziran ayından bu yana söz konusu eğitmenler vasıtasıyla 10 bin çiftçiye finansal okuryazarlık eğitimi verildiğini belirterek, "Hedefimiz, kooperatifimize kayıtlı yaklaşık 850 bin ortağımız ile birlikte 1 milyon çiftçiye ulaşmak. 10 bin sayısını önümüzdeki dönemde 1 milyon çiftçiye çıkaracağız." dedi.

Tarım üreticilerinin; finansal konuların yanı sıra bütçe yönetimi, planlaması ve tasarruf konularında da bilgi sahibi olmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Poyraz, şunları kaydetti:

"Tarımsal işletmelerde üretimin verimliliği ve sürdürülebilir olmasında finansman koşullarının rolü ve yönetimi oldukça önemli olmakla birlikte, tarımsal işletme sahiplerinin kredi kullanırken nelere dikkat edeceğini bilmesi de önemlidir. Finansman maliyeti konusunda sorgulayıcı olabilen üretici, kredi kullanırken de daha bilinçli olacaktır. Çiftçilerimizin tasarruf bilincinin artırılması için bilinçlendirme aktiviteleri, eğitim, seminer, gezi ve ziyaretler kooperatifçi arkadaşlarımız ve iş birliği içinde olduğumuz üniversiteler aracılığıyla gerçekleştirilmeye devam edecektir. Bütçesini Bilen Çiftçi Proje'mizle paralel olarak sürdürdüğümüz çalışmalar ile hem eğitim faaliyetlerimiz desteklenmekte hem de ortaklarımızın ihtiyaçlarının karşılanmasında kalite ve zaman verimliliğini artırmayı hedefliyoruz."

"HAYALİMİZ, ÇİFTÇİLERİMİZİN FİNANSAL OKURYAZARLIK SEVİYELERİNİN HAK ETTİĞİ YERE GELMESİ"

Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği (FODER) Yönetim Kurulu Başkanı Özlem Denizmen ise ülke insanını hak ettiği finansal bilince ulaştırmak üzere FODER'in 6 yıl önce kurulduğunu, bu süreçte gençler, kadınlar ve emekliler gibi birçok çevreden 2 milyon kişiye ulaştıklarını bildirdi.

Denizmen, "Bugün de bu rakama 1 milyon çiftçi dostumuzu eklemekten gurur ve mutluluk duyuyoruz. Çiftçilerimiz; masamıza ekmeği, soframıza bereketi getiriyorlar. Ancak dünyada gıdanın 3'te biri israf oluyor. İsraf büyük bir sorun ve tasarruf dönemindeyiz. Finansal okuryazarlık ise tasarrufun temelidir, davranış ve tutumların altyapısıdır." diye konuştu. Çiftçilerin çok çalışıp az kazandığını dile getiren Denizmen, "Biz çiftçilerimizin, onlar da alın teri ile kazandıkları paralarının değerini ve kıymetini bilsinler diye düşünüyoruz. FODER olarak Tarım Kredi ile bir hayal kurduk. Bu hayalimiz, çiftçilerimizin finansal okuryazarlık seviyelerinin hak ettiği yere gelmesi, onların ekonomik durumlarında olumlu gelişmeler olması, finansal huzur ve özgürlüğe doğru bir geleceği inşa etmekti." ifadelerini kullandı.