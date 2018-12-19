Türkiye, doğal gaz ticaret merkezi olacak!

EPDK Başkanı Yılmaz, 12. Doğal Gaz Ticaret Forumu'nda piyasaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Doğal gaz sektörünün dinamik bir sektör olduğunun altını çizen Yılmaz, "Ben EPDK Başkanı olarak hep söylüyorum, en memnun olduğum sektör doğal gaz sektörü. Piyasaya çok hızlı dokunan bir sektör. Bu durum özellikle kış aylarında daha çok hissediliyor. Dağıtım sektöründe 15-16 yılda çok iyi bir noktaya gelmemiz, geleceğe dair ümit, beklenti, şevk ve aşkımızı artırıyor." ifadelerini kullandı.

"HIZLI YOL ALACAĞIMIZA İNANIYORUM"

Sektörün bütün sorunlarını bir anda çözmenin mümkün olmadığını ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Geçen yıldan bu yana güzel işler başardık. Bazen yaptığınız tek bir iş gibi görünür ama piyasanın gelişimi, dinamizm ve liberalleşme açısından büyük faydası oluyor. Türkiye'nin doğal gaz ticaret merkezi olması için çalışmalar devam ediyor. Bildiğiniz gibi enerji borsamız da faaliyete geçti. Kısa sürede 3 Avrupa ülkesinden (Portekiz, Romanya ve Bulgaristan) daha fazla ticarete konu oldu. Ben gelecekten ümitliyim. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve BOTAŞ'ın destekleriyle gerekli düzenlemeler yapılarak biz EPDK olarak dinamizm gösterip gelecekteki süreçte hızlı yol alacağımıza inanıyorum."

İŞLEM HACMİ 700 MİLYON LİRAYA ULAŞTI

EPDK yetkililerinden alınan bilgiye göre, spor doğal gaz piyasasında eylülde yaklaşık 110 milyon lira olan işlem hacmi, kasım sonu itibarıyla 700 milyon liraya ulaştı. Ayrıca, son 3 ayda gerçekleşen toplam eşleşme miktarı 460 milyon metreküpe ulaştı.

Doğal gaz iletim şebekesinde, sanal ticaret noktalarında 2017'de taşıtanlarca toplam 15,88 milyar metreküp ticaret gerçekleşirken, bunun yüzde 94'ü özel sektör tarafından yapıldı.