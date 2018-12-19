HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Bilal Ekşi, THY uçağında doğuma yardımcı olan kabin ekibini ağırladı

, uçağında doğuma yardımcı olan kabin ekibini ağırladı

() Genel Müdürü , Kinshasa-İstanbul uçuşu sırasında bir yolcunun doğumuna yardımcı olan kabin ekibini makamında kabul etti.

AA Ekonomi Haberleri
Bilal Ekşi, THY uçağında doğuma yardımcı olan kabin ekibini ağırladı

THY'den yapılan açıklamaya göre, geçen hafta perşembe günü Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin başkenti Kinshasa'dan hareket eden uçakta bulunan Musuamba Mıchoukayembe, kalkıştan yaklaşık 3 saat sonra doktor eşi ve kabin ekibinin yardımıyla uçakta doğum yaptı.

Bilal Ekşi, uçuşta görevli kabin çalışanları Fatma Akyüz, Ferhat Duman, Semih Sokucu, İlayda Erhalaç ve Rıfkı Bahadır Saraç'tan bilgi aldı. Kabin ekibine, süreci soğukkanlı bir şekilde yönettikleri için teşekkür eden Ekşi, "Misafirlerimizin her an yanında olmalıyız. Aldığınız ilk yardım eğitimlerinde öğretildiği gibi misafirimize yardımcı olduğunuz için samimiyetle teşekkür ederim. THY olarak biz sadece yolcu ve yük taşımıyoruz, Anadolu misafirperverliği ile konuklarımızı ağırlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ekşi, hatıra fotoğrafının ardından misafirlerine, isimlerinin yazılı olduğu Türk Hava Yolları model uçaklarından armağan etti.

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bilal Ekşi, THY uçağında doğuma yardımcı olan kabin ekibini ağırladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN