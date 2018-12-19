'Şanslı abla', büyük ikramiye hayali kuranlara umut oldu

Balıkesir'de doğuştan sağ kolu olmadan dünyaya gelen Zeliha Demir Ense, 26 yıl önce ailesiyle Antalya'ya yerleşti. Antalya'da seyyar Milli Piyango bileti, kazı kazan satan Zeliha Demir Ense, sağ kolu dirseğinin altından olmamasına rağmen engelleri aşarak yaşama tutundu. Atatürk Caddesi'nde Dönerciler Çarşısı karşısında piyango bileti satan Zeliha Demir Ense, 26 yıldır güler yüzü ile ikramiye kazanma hayali kuranların umudu oldu. Sattığı kazı kazan ve Milli Piyango biletlerine sık sık ikramiye çıkmasından dolayı tanıyanların 'Şanslı abla' diye hitap ettiği Zeliha Demir Ense, yılbaşı çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanmak isteyenlerin Antalya'da bilet almak için tercih ettiği bayiler arasında yer alıyor.

3 ÇOCUĞUNU ÜNİVERSİTEDE OKUTUP EVLENDİRDİ

Yılbaşı biletlerini her zaman 'Noel Baba' kıyafeti giyerek sattığını anlatan Zeliha Demir Ense, geçen yıl yıprandığı için attığı kostümü fiyatının pahalı olmasından dolayı bu yıl alamadığını dile getirdi. Engelli birey olarak evde oturarak hayat geçirmeyi kendine yakıştıramadığı için çalışmayı tercih ettiğini vurgulayan Ense, "26 yıldır aynı yerde piyango bileti satıyorum. Burada çok iyi dostluklar kazandım. 3 çocuğunu piyango bileti satarak üniversitede okutup evlendirdim. Bu benim için en büyük onur. Sattığım biletlere sık sık ikramiye çıkar. O nedenle burada beni tanıyanlar 'Şanslı abla' der. Bu yıl farklı aylarda sattığım piyango biletlerinden 3'üne büyük ikramiye çıktı. Tabi ikramiye kazananlar daha sonra gelmediği için kimlere çıktığını bilmiyoruz. Sattığım biletlerden birine yılbaşı büyük ikramiyesi çıkmasını arzuluyorum" diye konuştu.