Son dakika haber: Altın fiyatları bugün ne kadar? - Gram tam çeyrek altın fiyatları 20 Aralık

Altın fiyatları ile ilgili son dakika araştırmaları hız kesmeden devam ediyor. Son dönemde döviz kurlarında yaşanan hareketlilik altın fiyatlarını da vurmuş durumda. Dün ABD'nin Suriye'den çekilme kararına piyasalar olumlu tepki vermiş ve kurda düşüş yaşanmıştı. Bunun üzerine de düşüşler yaşandı. Peki çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? Piyasalarda yaşanan hareketliliklerin aynı hızla devam etmesi nedeniyle bu soru son günlerde oldukça fazla sorgulatılmaya başlandı. Geçtiğimiz ayların çok gerisinde olan altın fiyatları ile ilgili vatandaşlar oldukça fazla araştırma da bulunuyor. Peki 20 Aralık Perşembe altın fiyatları ne kadar? İşte gram, tam, yarım, cumhuriyet ve tam altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?