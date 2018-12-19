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haber: bugün ne kadar? - Gram tam fiyatları

ile ilgili gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Dün akşam saatlerinden itibaren döviz kurlarında yaşanan değişim altın fiyatlarını da vurdu ve hareketli bir günü geride bıraktı. Birçok birey konuyla ilgili araştırmalarını da hızlandırdı. Kültürümüzde ayrı bir yeri bulunan ve dolar ve euronun aksine vatandaşlar tarafından daha çok benimsenmiş bir yatırım ve hediyeleşme aracıdır. Yine son dönemde dış mihrakların oyunları doğrultusunda artış göstermesinin ardından düşüşe geçen kura karşılık vatandaşlar tüm yatırımını bu yöne yapıyorlar. Peki Perşembe altın fiyatları ne kadar? İşte gram, tam, yarım, cumhuriyet ve tam altın fiyatları

Giriş Tarihi: 20.12.2018 08:44 Güncelleme Tarihi: 20.12.2018 08:44
Son dakika haber: Altın fiyatları bugün ne kadar? - Gram tam çeyrek altın fiyatları 20 Aralık

Altın fiyatları ile ilgili son dakika araştırmaları hız kesmeden devam ediyor. Son dönemde döviz kurlarında yaşanan hareketlilik altın fiyatlarını da vurmuş durumda. Dün ABD'nin Suriye'den çekilme kararına piyasalar olumlu tepki vermiş ve kurda düşüş yaşanmıştı. Bunun üzerine de düşüşler yaşandı. Peki çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? Piyasalarda yaşanan hareketliliklerin aynı hızla devam etmesi nedeniyle bu soru son günlerde oldukça fazla sorgulatılmaya başlandı. Geçtiğimiz ayların çok gerisinde olan altın fiyatları ile ilgili vatandaşlar oldukça fazla araştırma da bulunuyor. Peki 20 Aralık Perşembe altın fiyatları ne kadar? İşte gram, tam, yarım, cumhuriyet ve tam altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

piyasalar
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Son dakika haber: Altın fiyatları bugün ne kadar? - Gram tam çeyrek altın fiyatları 20 Aralık
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