TESK'ten imar barışında 'taksit ve uzatma' önerisi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, imar barışının ekonomiye büyük katkısının olduğunu belirterek, "Bunun yeni yılda da devam etmesi için başvuru süreleri mart ayına kadar devam etmeli ve ödemekte güçlük çekenler için tek seferde alınan ücrete taksit imkanı getirilmeli." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının imara aykırı, ruhsatsız ya da ruhsat eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması yoluyla bu yapılara yasallık kazandırılmasını hedeflediği "imar barışı" düzenlemesinin başvuru ve ödemelerinin ay sonunda bittiğini hatırlattı.

Düzenlemeden herkesin faydalanabilmesi için sürenin uzatılması gerektiğini vurgulayan Palandöken, "Ekonomimiz için imar barışı uygulaması çok faydalı oldu. Bunun yeni yılda da devam etmesi için başvuru süreleri mart ayına kadar devam etmeli ve ödemekte güçlük çekenler için tek seferde alınan ücrete taksit imkanı getirilmeli." değerlendirmesinde bulundu.