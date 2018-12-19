Türkiye'den Avrupa'ya 1,4 milyar çorap ihraç edildi

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'den bu yılın ocak-ekim döneminde 1,4 milyar adet çorap ihracatı gerçekleştirildi.

Çorap ihracatından elde edilen gelir 898,8 milyon dolar oldu. Bu dönemde en çok çorap, Birleşik Krallık, Almanya, Fransa, Hollanda ve İspanya gibi Avrupa ülkelerine satıldı.

Çorap ihracatından en yüksek gelirin elde edildiği ülke, 215,3 milyon dolarla Birleşik Krallık oldu. Bu dönemde söz konusu ülkeye 357,5 milyon çorap satıldı. Bu ülkeyi 183,4 milyon dolarla Almanya, 95,2 milyon dolarla Fransa, 56,6 milyon dolarla Hollanda ve 42,5 milyon dolarla İspanya takip etti.

Türkiye, Uluslararası Ticaret Merkezi verilerine göre, Çin'in ardından dünyanın en büyük ikinci çorap ihracatçısı durumunda bulunuyor.

Ülkenin aynı dönemde ithal ettiği çorap miktarı da 16,6 milyon olarak kayıtlara geçti. Bu ürünlere 18,6 milyon dolar ödendi.

DÜNYA ÇORAPLARININ YAKLAŞIK YÜZDE 9'U TÜRKİYE'DEN

Çorap Sanayicileri Derneği Başkanı İlker Öztaş, Türkiye'nin dünya çorap üretiminin yaklaşık yüzde 9'unu gerçekleştirdiğini söyledi.

Türk çorap sektörünün Avrupa'da önemli bir pazar payına sahip olduğunu belirten Öztaş, "Sektörümüzün Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde pazar payı yüzde 16'nın üzerindedir ve ülkemiz Çin'in ardından en büyük tedarikçidir. Türkiye, İngiltere'de yüzde 32 dolayında pazar payıyla birinci sırada, Almanya'da ise yüzde 20 pazar payıyla Çin'in ardından ikinci sırada yer almaktadır." dedi.

Öztaş, çorap üretiminin yüzde 85'inin ihraç edildiğine dikkati çekerek, dış satışların yüzde 90'ının AB ülkelerine yapıldığını bildirdi.

YENİ PAZAR HEDEFLERİ

Rusya Federasyonu, Doğu Avrupa, Balkan ülkeleri, Orta Doğu ülkeleri ve Türk cumhuriyetlerinin yükselen potansiyel pazarlar arasında yer aldığını vurgulayan Öztaş, şunları kaydetti:

"Çorap tüketme ve eskitme bilincinin çok düşük olduğu Afrika ülkeleri de fırsat olarak karşımızda durmaktadır. Öte yandan ABD pazarının da sektörümüz açısından büyük önem taşıdığını düşünüyorum. Doların güçlenmesiyle ABD pazarına yeni bir hamle yaparak daha iyi pozisyonlara geleceğimizi tahmin ediyorum."

Öztaş, sektörün nitelikli iş gücü, özgün tasarımcıları ve modern makine parkuruyla da rekabette önemli avantaj sağladığını dile getirdi.

TÜİK verilerine göre, Türkiye'nin yılın 10 ayında çorap ihracatından en yüksek geliri elde ettiği ilk 10 ülke, ihracat tutarları ve miktarı şöyle:

Ülkeler İhracat tutarı (Dolar) İhracat miktarı (çift/adet) Birleşik Krallık 215.332.313 357.456.520 Almanya 183.398.214 268.593.981 Fransa 95.180.565 131.830.696 Hollanda 56.642.930 81.942.908 İspanya 42.537.533 48.622.056 İsveç 27.778.951 45.558.877 İtalya 26.779.190 49.242.604 Belçika 22.920.685 33.266.795 ABD 16.828.893 15.635.500 Danimarka 12.425.775 16.078.958 İlk 10 ülke toplam 699.825.049 1.048.228.895 Genel toplam 898.819.216 1.373.465.362