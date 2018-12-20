Asgari ücret zammı ile ilgili son dakika gelişmesi! 2019 asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Türkiye'nin gözü - kulağı Asgari Ücret Tespit Komisyonu sonrası açıklanacak olan asgari ücret zammında. Bugün asgari ücretin belirlenmesinde çok önemli bir oynayacak olan TÜİK verileri de komisyonla paylaşıldı. Buna göre asgari ücrette pazarlıklara başlanması bakımından belirleyici olan bir işçinin asgari geçim tutarını "ağır" statüdeki işlerde 2 bin 213 lira 40 kuruş, "orta" statüdeki işlerde bin 978 lira 80 kuruş, "hafif" statüdeki işlerde bin 841 lira 40 kuruş olarak Asgari Ücret Tespit Komisyonu ile paylaşıldı. Peki asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte detaylar...

"İYİ BİR RAKAM ORTAYA ÇIKARMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı, TÜRK-İŞ'in ev sahipliğinde işçi, işveren ve hükümet taraflarınca görüşülmeye başlandı. Toplantıda TÜİK verileri açıklanacak. TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, "Biz 8 milyonu ilgilendiren bir rakamı belirlemek üzere çalışıyoruz. Makul, kabul edilebilir bir rakam olursa asgari ücretli ve biz mutlu oluruz, altına imza atarız. Ortak bir karara imza atalım istiyoruz" dedi .Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, "Bugün TÜİK dinleyeceğiz. Iyi bir rakam ortaya çıkarmaya çalışıyoruz" dedi.