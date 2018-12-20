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zammı ile ilgili son dakika gelişmesi! 2019 ne kadar olacak?

'de yaşayan 7 milyonu aşkın çalışan vatandaşı doğrudan ilgilendiren zammı konusunda bugün çok önemli gelişmeler yaşandı. , 2019 yılında geçerli olacak zammı belirlemek için bugün üçüncü kez Türk-İş'in ev sahipliğinde toplandı. Toplantıda TÜİK verileri de açıklandı. Bu süreçte, Tüm Türkiye'nin merakla beklediği rakamla ilgili ' ne kadar' şeklindeki araştırmalar da tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz toplantılarda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "İşçilerimiz de işverenlerimiz de müsterih olsunlar. Ülkemizin kalkınmasını sağlayacak bir sonuca ulaşacağımıza inanıyorum." açıklamasında bulunmuştu...

Giriş Tarihi: 20.12.2018 10:46 Güncelleme Tarihi: 20.12.2018 15:43
Asgari ücret zammı ile ilgili son dakika gelişmesi! 2019 asgari ücret zammı ne kadar olacak?

'nin gözü - kulağı Tespit Komisyonu sonrası açıklanacak olan asgari ücret zammında. Bugün asgari ücretin belirlenmesinde çok önemli bir oynayacak olan TÜİK verileri de komisyonla paylaşıldı. Buna göre asgari ücrette pazarlıklara başlanması bakımından belirleyici olan bir işçinin asgari geçim tutarını "ağır" statüdeki işlerde 2 bin 213 lira 40 kuruş, "orta" statüdeki işlerde bin 978 lira 80 kuruş, "hafif" statüdeki işlerde bin 841 lira 40 kuruş olarak ile paylaşıldı. Peki ne kadar olacak? İşte detaylar...

"İYİ BİR RAKAM ORTAYA ÇIKARMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı, TÜRK-İŞ'in ev sahipliğinde işçi, işveren ve hükümet taraflarınca görüşülmeye başlandı. Toplantıda TÜİK verileri açıklanacak. TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, "Biz 8 milyonu ilgilendiren bir rakamı belirlemek üzere çalışıyoruz. Makul, kabul edilebilir bir rakam olursa asgari ücretli ve biz mutlu oluruz, altına imza atarız. Ortak bir karara imza atalım istiyoruz" dedi .Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, "Bugün TÜİK dinleyeceğiz. Iyi bir rakam ortaya çıkarmaya çalışıyoruz" dedi.

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Asgari ücret zammı ile ilgili son dakika gelişmesi! 2019 asgari ücret zammı ne kadar olacak?
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