Asker lojmanını loft daire yaptı

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Emlak Konut güvencesiyle, Özak GYO, Ziylan Gayrimenkul ve Yenigün İnşaat ortaklığında Zeytinburnu Kazlıçeşme'de hayata geçirilen 4.2 milyar lira değerindeki Büyükyalı projesindeki loft daireler satışa çıktı.Proje içinde bulunan tarihi yapıların bir kısmı kültür-sanat merkezi, yemeiçme alanı olarak değerlendirilirken bir kısmı tarihi doku korunarak loft daire haline getirildi. Büyükyalı'da önceliklerinin her zaman tarihi yapıların tüm özelliklerinin korunarak günümüze taşınması olduğunun altını çizen Özak GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık, "Bu binaları ortadan kaldırıp yerine kötü birer taklit bina yapabilirdik. Ama zor olanı seçip, tarihi alanları ilmek ilmek örerek yeniden ayağa kaldırdık" diye konuştu.Akbalık, projede 23 loft daire olduğunu bunların metrekare satış fiyatının ortalama 22 bin lira, daire fiyatlarının da ortalama 1.5 milyon dolar olduğunu ifade etti. Konutların eylül ayında teslim edilmesi planlanıyor. Gayrimenkul sektöründe bir miktar daralma yaşandığının da altını çizen Akbalık, "Sektörde daralma olsa da konuta talep bitmez" dedi.