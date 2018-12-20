Aydınlı’nın 2023 hedefi 5 milyar lira ciro

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Ocak 2017'den bu yana Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyumluğunda yönetilen Aydınlı Grup, ciroda ve ihracatta hedef büyüttü. 'Sürdürülebilir Başarı İçin El Ele' mottosuyla bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirilen Tedarik Zinciri Buluşmaları'nda açıklamalarda bulunan TMSF Fon Kurulu Üyesi Aydınlı Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Sarı, grubun hedefinin 2023 yılına kadar 5 milyar TL'lik ciroya ulaşmak olduğunu söyledi.Üretimde yerlileşmeye dikkat çeken Sarı, bünyesinde bulundurdukları üç dünya markasının üretimindeki yerlilik oranının yüzde 90 olduğunu, sadece yüzde 10'luk ithalat gerçekleştirdiklerini söyledi. Sarı, "10 ayda ciromuz 1.8 milyar TL olarak gerçekleşti. Yılı 2 milyar TL'nin üzerinde bir ciro ile kapatmayı hedefliyoruz. Rakamlar, ciromuzun 2017'ye göre yüzde 51 arttığını gösteriyor. 2018'de ihracatımızın da önceki yıla kıyasla yüzde 52 artmasını bekliyoruz" diye konuştu.Aydınlı Grup CEO'su Mustafa Erbey, hazır giyim perakendesi alanında Türkiye ve yakın coğrafyanın en başarılı üç oyuncusundan biri olmayı hedeflediklerini söyledi. Şirketin ihracat hacminin toplam ciro içindeki payını yüzde 20'ye yükselterek 1 milyar TL'nin üzerine çıkarmayı planladıklarının altını çizen Erbey, "Mağaza sayımızı 930'a çıkarmayı hedefliyoruz. 438 tanesi yurtiçinde, 492 tanesi ise yurtdışında olacak" ifadelerini kullandı.Şirketin ekonomik alandaki performansını artırarak çalışmalarına devam ettiklerini ifade eden Hamit Sarı, "İşleyen makineyi daha iyi işletiyoruz. Hazır giyimdeki performans inşaat grubunda yok. Hedefimiz inşaat alanında da beklenen performansı sağlamak. Biz bu şirketi devraldığımızda 185 milyon euro borç vardı. Bunun 50 milyon eurosunu geri ödedik. Sonra incelediğimizde paraların değişik yerlerde kullanıldığını gördük" dedi.TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, yaptığı yazılı açıklamada TMSF bünyesindeki şirketlere milli servet gözüyle baktıklarını ifade ederek, "Yönetimizdeki 933 şirketin piyasa değeri 55 milyar TL'yi buluyor. Aydınlı Grubu da ilk 10 ayda ciro ve ihracat alanında önemli rakamlara ulaştı. Grubun aynı performansı gelecek yıllarda da gerçekleştireceğini düşünüyorum" diye konuştu.