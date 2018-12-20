Dolar bugün ne kadar? Piyasalarda son durum euro ve dolar fiyatları 21 Aralık

Dolar fiyatları ile ilgili araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. Çok sayıda birey, konuyla ilgili araştırmalarına devam ederlerken uzmanların tahmini yeni yılda ciddi düşüş yaşanacağı konusunda hem fikirler. Özellikle dış mihraklar tarafından yapılan operasyonlar neticesinde bir dönem yükselme eğiliminde bulunan kur, ekonomide atılan önemli adımlar, halkın destek vermesi ve Enflasyon ile Topyekun Mücadele Programı kapsamında ciddi derecede bir düşüş yaşadı. Öyleki uzmanlar ve istatistikcilerin tahmini yeni yılda özellikle doların 5 bandının altına inerek ivmeli bir düşüş yaşayacağı tahmin ediliyor. Peki euro ve dolar bugün ne kadar oldu? İşte merakla beklenen o soruların yanıtları...

EURO BUGÜN NE KADAR?

Her ne kadar döviz kurları ile ilgili araştırma konuların baş aktörü dolar olsa da, euro fiyatları da vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İvmeli olarak bir düşüş kazanan euro bu sabah, 6.03 civarında seyrediyor.

DOLAR BUGÜN NE KADAR?

İngiltere ve Amerikan merkezli operasyonlar neticesinde artış gösteren ve hükümetin yaptığı atılımlar ve halkın gösteri tepki ile birlikte kalıcı olamayıp hızlı bir şekilde düşüş yaşayan dolar, bu sabah 5.26 civarında seyrediyor. Analistlerin ve istatistikçilerin yorumu ise doların bu seviyelerde kalması neticesinde yeni yılda 5'in altını görmesi kaçınılmaz olarak görülüyor.