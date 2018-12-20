Güney Kıbrıs’ı defalarca uyardık

BUGÜN NELER OLDU

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin 10 numaralı parselde doğalgaz arama faaliyetlerine ilişkin olarak, "10 numaralı parsel Türkiye ve KKTC'nin belirlediği ruhsat alanlarının dışında. Güney Kıbrıs'ı bu konuda defalarca uyardık, bölgede hukuka aykırı ve tek taraflı hareket etmelerinin sonuçları olacağını vurguladık" dedi. Daily SABAH'a açıklama yapan Dönmez, "Doğu Akdeniz'de ileride yapacağımız sondajların takvimini belirledik. Fatih, Akdeniz'deki ilk derin derin sondajımıza Antalya açıklarında başladı. Yaklaşık 4 bin metre derine kadar ilerledik. Ocak sonuna doğru ikinci sondaj gemimiz de Türkiye'ye ulaşacak" diye konuştu.