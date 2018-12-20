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İş 'nın yüzde 0,98 faizli konut kampanyasına katılIyor

İş Genel Müdürü , bankanın yüzde 0,98 oranlı konut kampanyasına katılmasına ilişkin, "Ülkemizin içinde bulunduğu ve güç birliği gerektiren böyle dönemlerde büyük kurumların sorumluluk üstlenmesi ve elini taşın altına koyarak zorlukları paylaşması gerektiğini düşünüyoruz. Kurum olarak konut kredisi kampanyasına dahil olmamız da bu yöndeki yaklaşımımızın bir yansıması." ifadelerini kullandı.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 20.12.2018 18:44 Güncelleme Tarihi: 20.12.2018 18:51
İş Bankası'nın yüzde 0,98 faizli konut kampanyasına katılIyor

Adnan Bali, yaptığı yazılı açıklamada, kampanya ile ekonomiye katkıda bulunduklarını belirterek, "Türkiye'nin bankası" olarak bankacılık faaliyetlerini sürdürürken, ülkeye hizmet etmeyi her zaman öncelikleri olarak gördüklerini ve bunun gereğini yerine getirdiklerini kaydetti.

Bali, "Ülkemizin içinde bulunduğu ve güç birliği gerektiren böyle dönemlerde büyük kurumların sorumluluk üstlenmesi ve elini taşın altına koyarak zorlukları paylaşması gerektiğini düşünüyoruz. Bizim kurum olarak konut kredisi kampanyasına dahil olmamız da bu yöndeki yaklaşımımızın bir yansıması." ifadelerini kullandı.

İş Bankası, ülke ekonomisini destekleme anlayışının bir uzantısı olarak, kampanya kapsamındaki anlaşmalı konut projeleri özelinde konut kredisi faiz oranlarını indirdiğini duyurmuştu.

Banka, anlaşmalı konut projelerinden yapılacak 600 bin TL'ye kadar yeni kredi kullanımlarında aylık yüzde 0,98 faiz oranı ve 120 aya kadar vadeli geri ödeme seçenekleri ile konut kredisi imkanı sunuyor.

Anlaşmalı konut projelerinden yapılacak kredi kullanımlarında kampanyaya dahil olan müteahhitler tarafından verilecek destekle bu oran müşteriye yüzde 0,98 olarak yansıtılacak.

Son dakika haber: Halkbank %0.98 faizle kadar konut kredisi kullandıracak

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İş Bankası'nın yüzde 0,98 faizli konut kampanyasına katılIyor
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