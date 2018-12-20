İş dünyası: El ele vererek sorunları halledeceğiz

BUGÜN NELER OLDU

Farklı sektörlerin liderlerini bir araya getiren Sürdürülebilir Gelecek İçin Liderler Zirvesi, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Ülker'in ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirildi. Katma değerli üretimi teşvik etmek ve Türkiye'nin rekabet gücünü artırmak amacıyla özel sektör işbirliğinin önemine değinen liderler, gelecek hedeflerini paylaştı. Zirveyi değerlendiren Yıldız Holding Sürdürülebilirlik Genel Müdürü Begüm Mutuş, "Birbirimizden öğrenmeye başladığımızda çok daha iyi seviyelere geleceğimize inanıyoruz. Türkiye'nin durumu dünyadan çok farklı bir yerde değil. El ele vererek ülkenin kalkınmasına çözüm üretmek için zirvede bir araya geldik. Birlikte hareket edersek tüm sorunları aşarız" dedi.