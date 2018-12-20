HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > İş dünyası: El ele vererek sorunları halledeceğiz

İş dünyası: El ele vererek sorunları halledeceğiz

ERHAN ÖZTÜRK
ERHAN ÖZTÜRK Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 20.12.2018
İş dünyası: El ele vererek sorunları halledeceğiz
Farklı sektörlerin liderlerini bir araya getiren Sürdürülebilir Gelecek İçin Liderler Zirvesi, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Ülker'in ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirildi. Katma değerli üretimi teşvik etmek ve Türkiye'nin rekabet gücünü artırmak amacıyla özel sektör işbirliğinin önemine değinen liderler, gelecek hedeflerini paylaştı. Zirveyi değerlendiren Yıldız Holding Sürdürülebilirlik Genel Müdürü Begüm Mutuş, "Birbirimizden öğrenmeye başladığımızda çok daha iyi seviyelere geleceğimize inanıyoruz. Türkiye'nin durumu dünyadan çok farklı bir yerde değil. El ele vererek ülkenin kalkınmasına çözüm üretmek için zirvede bir araya geldik. Birlikte hareket edersek tüm sorunları aşarız" dedi.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İş dünyası: El ele vererek sorunları halledeceğiz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN