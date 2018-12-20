Ticaret Bakanı Pekcan: İran ile ticari ve ekonomik bağ yeni boyut kazanacak

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bu yılın 11 aylık döneminde İran ile ticaret hacminin yüzde 11,5 azalarak 8,8 milyar dolar olduğunu belirterek, "Bu rakamlar iki ülkenin potansiyelini yansıtmamaktadır. Özellikle iki ülke arasındaki enerji ticaretinin rahatlıkla gerçekleşeceği dönemde, Tercihli Ticaret Anlaşmasını daha etkin kullanarak ticaret hacmimizi artırmalıyız" dedi.

Çankaya Köşkü'nde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin teşrifleriyle Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından düzenlenen Türkiye-İran İş Forumu'nda konuşan Pekcan, iki ülke cumhurbaşkanının söz konusu etkinliğe katılmasının ülkeler arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine ne kadar önem verdiğinin bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Pekcan, İran ile uzun senelere dayanan tarihi, ekonomik ve ticari anlaşmalarının söz konusu olduğunun altını çizerek, "Nitekim bugüne kadar İran'ın karşılaşmış olduğu güçlüklerde daima Türkiye İran'ın yanında olmuştur." ifadesini kullandı.

İran'ı etkileyecek herhangi olumsuz bir gelişmenin hem bölgeyi hem de Türkiye'yi etkilediğini ifade eden Pekcan, "ABD'nin 5 Kasım tarihi itibarıyla yeniden uygulamaya başladığı yaptırımlardan İran'dan sonra en fazla etkilenen ülke Türkiye olmuştur. Türkiye ile İran, her zaman ortak müreffeh bir geleceğe inandık ve adımlarımızı bu hedefe doğru yönlendirmiş bulunuyoruz." diye konuştu.

Pekcan, 1 Ocak 2015'te Türkiye ile İran arasında İkili Tercihli Ticaret Anlaşması (TTA) imzalandığını hatırlatarak, ikili ticari ve ekonomik işbirliğini daha ileri seviyelere taşımak adına TTA genişletme müzakerelerini sürdürdüklerini kaydetti.

Bu yılın 11 aylık döneminde İran ile ticaret hacminin yüzde 11,5 azalarak 8,8 milyar dolar olduğunu belirten Pekcan, şunları kaydetti:

"Bu rakamlar iki ülkenin potansiyelini yansıtmamaktadır. Özellikle iki ülke arasındaki enerji ticaretinin rahatlıkla gerçekleşeceği dönemde, Tercihli Ticaret Anlaşmasını daha etkin kullanarak ticaret hacmimizi artırmalıyız ve Sayın Cumhurbaşkanımızın ve İran Cumhurbaşkanı Sayın Ruhani'nin de öngördükleri üzere 30 milyar dolar ticaret hacmine ulaşmak üzere çalışmalarımızı yoğunlaştırmalıyız."

"TİCARİ VE EKONOMİK BAĞLARIN YENİ BOYUTLAR KAZANACAĞINA İNANIYORUZ"

Bakan Pekcan, iş forumu vesilesiyle farklı sektörlerden çok sayıda iş insanının bir araya geldiğine dikkati çekerek, ticari ilişkilerin nasıl daha üst seviyelere taşınabileceğini ve farklı sektörlerle işbirliklerin nasıl çeşitlendirilebileceğini görüşmek üzere iş insanlarının bir araya gelme fırsatı bulduğunu vurguladı.

İş forumunun Türk-İran dostluğunun güzel bir göstergesi olduğunu ifade eden Pekcan, şunları kaydetti:

"Unutmayalım ki gerçek dostlar kara günde belli olduğu gibi, büyük işler de zor zamanlarda yapılır. Türk firmaları, İran yaptırımlarının kaldırıldığı dönemde İran'ı yeni keşfeden ülkelerin firmaları gibi bu ülkeye yabancı değildir. Firmalarımız yaptırımlar döneminde de İran'da tüm zorluklara rağmen faaliyetlerini devam ettirmiş, halen de devam ettirmektedir. Türk firmaları İran'daki en başarılı yabancı yatırımcılar olmuştur. Bu kapsamda, burada yapılacak iş görüşmeleri neticesinde ülkelerimiz arasındaki ticari ve ekonomik bağların daha da güçleneceğine ve yeni boyutlar kazanacağına inanıyoruz. Bugün gerçekleştirmekte olduğumuz Türkiye-İran İş Forumu Türk-İran dostluğunun en güzel göstergesidir."

Pekcan, ülkeler arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerde en önemli rolün özel sektöre düştüğünü, kendilerine düşen görevin ise özel sektörleri desteklemek, önlerini açmak, onların bir araya gelmeleri amacıyla platformlar kurmak olduğunu belirterek, "Ne mutlu bize ki İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı kulaklık bile kullanmaya gerek duymuyor, Türkçe anlıyor. Dolayısıyla bütün sorunlarımıza da vakıf, sorunlarımızı çok daha kolay çözeceğimize inanıyoruz." ifadesini kullandı.