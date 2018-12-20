Türkiye ABD’ye karşı açtığı davayı kazandı

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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'nin, ABD'nin Türk çelik ürünlerine uyguladığı yüzde 15 telafi edici vergiye ilişkin, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Paneli'nde açtığı davayı kazandığını açıkladı. Pekcan, Dünya Ticaret Örgütü'nde demirçelik sektörüyle ilgili yoğun çalışmaları bulunduğunu belirterek, "ABD'nin petrol borularının sübvanse edildiği iddiasıyla çelik ürünlerine uyguladığı yüzde 15 telafi edici vergi için Dünya Ticaret Örgütü Paneli'nde açılan davayı Türkiye kazandı, hayırlı uğurlu olsun. Daha önce Fas'a karşı yine demir-çelikle alakalı bir davamız vardı onu da kazanmıştık. Profesyonel bir ekibimiz var. Harika işler yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.