Tutkala 120 milyon yatırım yapacak

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Yapıştırıcı sektöründe faaliyet gösteren Beta Kimya, yatırım hedeflerini yükseltti. Endüstri 4.0 teknolojilerine uyumlu yeni bir tesise geçemeye hazırlanan şirket, 120 milyon TL yatırım yapacak. Beta Kimya Genel Müdürü Cihat Sayacı, bu kapsamda Gebze'de 50 bin metrekarelik arsa aldıklarını kaydetti. Türkiye, Doğu Avrupa ve Ortadoğu'nun en büyük yapıştırıcı üretim tesisini kuracaklarını belirten Sayacı, şunları kaydetti: "İstanbul Tuzla'da Organize Sanayi Bölgeleri'nde yer alan toplamda 4 üretim tesisiyle faaliyet gösteriyoruz. Çalışan sayısı 250 olan Beta Kimya, özellikle mühendis ve teknik personel sayısıyla katma değer yaratıyor. 7 ana kategoride toplam 100 üründen oluşan geniş bir ürün ailesine sahibiz. Mobilyadan inşaata, otomotivden ambalaja kadar pek çok sektöre hitap eden geniş bir ürün yelpazemiz var. Önümüzdeki dönemde yapacağımız yatırımla Ortadoğu ve Doğu Avrupa'nın en büyük yapıştırıcı ve tutkal tesisini açmaya hazırlanıyoruz. Yeni üretim tesisiyle birlikte kapasitemiz 5 katına çıkacak."