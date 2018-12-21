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ve zammı 2019’da ne kadar olacak? sonrası önemli açıklama!

Türkiye’de yedi milyondan fazla çalışan vatandaşı yakından ilgilendiren konu ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Tespit Komisyonu, Asgari Ücret zammı belirlemek için üçüncü kez toplandı. Bu toplantının ardından yapılacak açıklamalar ise heyecanla bekleniyordu. Öte yandan bu toplantıda TÜİK verileri de açıklandı. Peki, 2019’da Asgari Ücret ve zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Giriş Tarihi: 21.12.2018 13:55 Güncelleme Tarihi: 21.12.2018 13:55
Asgari Ücret ve AGİ zammı 2019’da ne kadar olacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu sonrası önemli açıklama!

Tespit Komisyonu, yeni yılda verilecek zammı belirlemek için bir kez daha toplandı. Asgari ücretin belirlenmesinde önemli bir rol oynayacak olan TÜİK verileri de komisyonda paylaşıldı. Bu toplantının ardından ise son dakika haberleri milyonlarca kişi tarafından yakından takip ediliyor. 2019 Asgari Ücret ve zammı ne kadar ve kaç TL olacak? İşte tüm gelişmeler

2019 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Komisyonun üçüncü kez toplanmasıyla asgari ücret zammı ile ilgili önemli gelişmeler yaşandı. 7 milyondan fazla çalışanı yakından ilgilendiren gelişmeler şöyle;

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Asgari Ücret ve AGİ zammı 2019’da ne kadar olacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu sonrası önemli açıklama!
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