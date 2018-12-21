İBB Başkanı Mevlüt Uysal: Gençlere her türlü imkanı sunarız

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, Living Lab'ın Türkiye'ye örnek olduğunu, bundan hareketle İBB olarak Zemin İstanbul'u kurduklarını ve Haliç Tersanesi'ni bilim merkezi yapacaklarını belirterek, "Bütün bunların başlangıç merkezi Başakşehir Living Lab'dir. Şu anda İstanbul'da birçok Living Lab, bilim ve teknoloji merkezleri var." dedi.

Başakşehir Emin Saraç Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen törende konuşan Uysal, başlarken tereddüt ettikleri projenin sonradan çok iyi noktaya geldiğine şahit olduklarını söyledi.

Alibaba, Facebook, Twitter ve Instagram'ı kuran insanların 30 yaşın altında olduğunu aktaran Uysal, "Alibaba, yılda ülkemizin bütçesi kadar ciro yapabiliyor. Bunun adı inovasyondur, geleceği iyi görmedir. Alibaba'nın sahibi (Jack Ma) şu anda dünyanın en zengin ve en etkili kişileri arasında. Dünyada hangi ürünün nasıl planlanması gerektiğini söyleyen konumunda. Satışa koyduğu ürünler dünya markası oluyor." diye konuştu.

"İSTANBUL'DA BİRÇOK LİVİNG LAB VAR"

Uysal, şöyle devam etti:

"Living Lab Türkiye'ye örnek oldu. İBB Başkanı olarak Living Lab'i, Zemin İstanbul adıyla İBB'de kurduk. Şu anda Haliç Tersanesi'ni bilim merkezi yapıyoruz. İçerisinde Zemin İstanbul'da olacak. Bütün bunların başlangıç merkezi Başakşehir Living Lab'dir. Şu anda İstanbul'da birçok Living Lab, bilim ve teknoloji merkezleri var ama biz istiyoruz ki Haliç'te kuracağımız bilim merkezi en iyisi olsun, dünya ile kıyaslayalım istiyoruz. Bir Çinli'nin buluşunu Başakşehir'de konuşuyorsak, Türkiye'de sizlerden birisinin yaptığı bir işin Çin'deki herhangi bir konferans salonunda konuşulduğu, sizlerden bahsedildiği günleri bekliyoruz. Sizlere güveniyoruz ve sizlerden beklentimiz büyük. İnşallah dünyadaki gençlerin ulaşabildiği ama sizlerin ulaşamadığı hiçbir imkan ve teknolojik yenilik kalmayacak. Yaptığımız yatırım ve çalışmalarla, dünyadaki gençler neye ulaşıyorsa sizler de aynı şeylere ulaşabileceksiniz."

Büyükşehir Belediyesi olarak hayata geçirdikleri projelere değinen Uysal, "Kayaşehir Millet Bahçesi'nin açılışını gerçekleştirdik. İstanbul'un en güzel parklarından birisi ama yetmiyor. İçerisinde gençlerimizin kitap okuyabileceği, spor yapabileceği, aynı zamanda teknolojiye ulaşabileceği alanlar olacak. Teknolojiyle ürettiğimiz yeni ürünler sayesinde, 'Burada altyapı yetersiz' deyip giremediği bir alan olmayacak gençlerimizin. Eğer Türkiye'de birisi şoförsüz araç yaparsa, ilk gezebileceği yerlerden biri Başakşehir olmalı ki 'bu ilçeyi güzel kurduk' diyebilelim." ifadelerini kullandı.

"GENÇLERDEN ÇOK ŞEY BEKLİYORUZ"

"İBB olarak Türkiye'nin ilk sürücüsüz metrosunu açtık." diyen Uysal, "Teknoloji gerçekten çok hızlı ilerliyor. Eğitimciler ve idareciler olarak bizler bu teknolojiye yetişmeye çalışıyoruz ama gençler bizden daha hızlı koşmak zorundalar. Bizden daha hızlı koşarsanız, Başakşehir Belediyesi sürücüsüz araçların geçeği yolu yapmaya başlamadan önce, sizlerden sürücüsüz araç yapmaya başlayanlar çıkar. Bunu başarırsak ülkemiz çok farklı bir noktaya gelir." değerlendirmesinde bulundu.

6 asır dünyaya hükmeden Osmanlı Devleti'nde 21 yaşındaki Fatih Sultan Mehmet'in o günün en ileri teknolojisi olan topu üreterek İstanbul'un aldığını anlatan Uysal, "İnovasyonu kullanarak karadan gemileri yürütmüş, Haliç'e indirmişti. Devrinin en mükemmel alışveriş merkezi olan Kapalıçarşı'yı kurmuştu. Gençler sizlerden bunu bekliyoruz. 21 yaşında İstanbul'u fetheden bir komutan nasıl inovasyonu kullandıysa ve 6 asır dünyaya hükmettiysek, inşallah sizlerden çok şey bekliyoruz." dedi.

Uysal, teknoloji h��zla gelişirken, insanların görevlerini tam yapmaları sayesinde güzel imkanların ortaya çıkabileceğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Görevlerini iyi yapan gençlere her türlü imkanı sunarız. Biz bunu yaparken sizin 'Alibaba, Twitter ve Facebook benzeri uygulamaları bizim bulmamız lazım.' demeniz gerekiyor. O zaman güçlü ve büyük bir ülke oluruz. İnşallah bunu başaracağız. O zaman dünya daha güzel olacak. O zaman dünyada sıkıntılar bitecek, kardeşlik ve barış gelecek. Atalarımız geçmişte bunu yapmış, biz de buna talibiz. Dünyanın barış ve huzuruna talibiz. İnşallah bunu siz gençlerimizle birlikte başarırız."

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Programda sunuculuk yapan ve müzik eşliğinde dans edebilen Robot Rıfkı ile ışıklı dans şovu ve öğrencilerin geliştirdiği robotların gösterileri katılımcılardan büyük alkış aldı. Öğrenci, öğretmen ve öğretim görevlilerini; yenilikçi projeler konusunda desteklemek ve teşvik etmek amacıyla düzenlenen yarışmanın bu yılki konuları, "Ürün, Hizmet, Pazarlama ve Organizasyonel İnovasyon" oldu. Türkiye genelinde 30 şehirden 490 proje sahibinin müracaat ettiği yarışmada, jüri üyelerinin değerlendirmesi sonucu 26 proje finale kaldı.

Ortaokul kategorisinde ilk 3'e girenlere ödüllerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Kurul Üyesi Orhan Öge, lise kategorisinde ilk 3'e girenlerin ödüllerini Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, üniversite kategorisinde ilk 3'te yer alanların ödüllerini Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, öğretmen ve öğretim görevlileri kategorisinde ilk 3'e girenlere ödüllerini ise İBB Başkanı Mevlüt Uysal verdi.

Program, Başkan Uysal ve beraberindekilerin finale kalan projelerin sergilendiği stantları gezerek bilgi almalarıyla sona erdi.