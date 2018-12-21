İş Bankası’ndan girişimlere 100 milyonluk fon desteği

BUGÜN NELER OLDU

TÜRKIYE İş Bankası'nın ana destekçisi olduğu Workup girişimcilik programının 3'üncü döneminde Demo Day etkinliğinde 10 girişim daha mezun oldu. Erken aşama girişimlere yatırım yapan melek yatırımcıların ölçeklendirme sorunu yaşadıkları soruna çözüm için İş Bankası harekete geçti. Şimdiye kadar girişimlerle işbirliği şeklinde sürdürdükleri katkıyı finansal destekle de pekiştirecekleri müjdesini veren İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, "Girişimcilik ekosistemine sağladığımız katkının önemli bir halkası olarak, İş Bankası Grubu bünyesinde kurduğumuz Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi adı altında geçtiğimiz ay sonu itibarıyla oluşturulan Yenilikçi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na İş Bankası olarak 100 milyon TL'ye kadar kaynak aktarmayı taahhüt ettik. Böylece, girişimlere kurulan fon aracılığıyla ortak olarak, ihtiyaç duydukları finansal desteği sağlayacak ve ölçeklenmelerinde pay sahibi olacağız" diye konuştu.Workup programıyla startup'ların ülke ekonomisine katkıda bulunmasından mutluluk duyduklarını belirten Bali, şunları söyledi: "Yurtdışında da startup ekosistemini ve teknolojik yenilikleri ilk elden takip ediyoruz. Silikon Vadisi'nde kurduğumuz inovasyon merkezimiz Maxitech aracılığıyla dünyanın en önemli girişimcilik ekosistemindeki yeni oluşum ve teknolojilerle ilgili gelişmeleri takip ediyoruz. Maxitech ile birlikte öne çıkan yapay zekâ, robotik teknolojiler ve fintech örneklerini, sektörümüzde öncü olabilmek için yerinde görüp, yakından izliyoruz. 2019'da Londra'da da bir merkez açacağız. Böylece, inovasyon ve ileri teknoloji alanlarında öne çıkan çekim merkezlerinde varlığımızı sürdürmeyi amaçlıyoruz."ÜÇÜNCÜ dönemi tamamlanan Workup girişimcilik programı çerçevesinde, bugüne kadar 7 binin üzerinde başvuru alındı. Yüzlerce girişimle bir araya gelinirken, 40 girişim programa kabul edildi. Üçüncü dönemle birlikte Workup girişimlerinden mezun girişim sayısı 29'a yükseldi. Daha önce mezun olan 19 girişimden 7'si yurtdışına satış yapıyor. 5 farklı girişim de yatırım aldı. İş Bankası'nın kurulduğu ilk günden itibaren girişimcilerin yanında olduklarını hatırlatan Bali, "Girişimcilere destek olmak bizim genlerimizde, DNA'mızda zaten var. Workup programı aslında bu anlayışın ve iddianın günümüzdeki bir başka yansımasıdır" dedi.