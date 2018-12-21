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Kasımda 90 bin konut satıldı

Giriş Tarihi: 21.12.2018
Kasımda 90 bin konut satıldı
Türkıye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Kasımda konut satışları bir önceki yıla göre yüzde 27 düşerken 89 bin 626 oldu. Yabancıya satış ise yüzde 117 artarak 4 bin 762 oldu. En çok konut satışı Irak vatandaşlarına yapıldı. Iraklılar bin 3 konut satın aldı. Konut satışlarında, İstanbul 16 bin 58 konut ve yüzde 17.9 ile en yüksek paya sahip oldu. İstanbul'u, 7 bin 834 konut satışı ile Ankara takip etti. Kredili konut satışları ise yüzde 85.7 azalarak 5 bin 324 oldu.
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Kasımda 90 bin konut satıldı
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