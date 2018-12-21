Küçük işletmelere 88 milyarlık destek

BUGÜN NELER OLDU

Hükümetin, teminat niteliği taşıyan taşınırların kapsamını genişletmesi binlerce küçük işletmeye güvence sağladı ve kredi hacmi arttı. Taşınır Rehni'nin etkinliği artırılarak küçük işletmelere yaklaşık 88 milyar liralık destek verildi. Bu desteğin yaklaşık 42 milyarı döviz kredilerinden oluştu. KOSGEB de, 2019'da ithal ürünlere yönelik üretim yapan işletmelere 2 milyar 250 milyon liraya yakın destek sağlayacak.Son 16 yılda küçük işletmelere yönelik destekler 234 kat artarken, 507 bin işletmenin yaklaşık 20 milyar liralık sıfır faiz kullanması sağlandı. Gelecek yıl iş geliştirme merkezlerinin sayı ve etkinliği artırılacak. Hizmet ve ticaret sektöründeki işletmelerin KOSGEB desteklerinden daha fazla yararlanmaları sağlanacak. Teknolojik dönüşüme yönelik yatırımlara, üretime katkı sunan işletmelere önemli oranlarda teşvik sağlamayı hedefleyen KOSGEB, gelecek yılın bütçesini yaklaşık yüzde 20 artıracak. Bu kapsamda onaylanan 2 milyar 250 milyon liralık bütçe girişimci ve küçük işletmelere kullandırılacak