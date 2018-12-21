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Altın fiyatlarında son dakika! çeyrek ne kadar? 21 Aralık

Kapalıçarşı'da yaşanan son dakika gelişmeleri altın fiyatlarına da doğrudan yansıyor. Ülkemizde en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alan 21 Aralık Cuma ne kadar oldu? Bilindiği gibi altın fiyatları ile dolar arasında ciddi bir orantı vardır. , , , tam altın ve konusundaki tüm detayları anlık değişimleri haberimizde inceleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 21.12.2018 10:06 Güncelleme Tarihi: 21.12.2018 10:06
Altın fiyatlarında son dakika! Gram altın çeyrek altın fiyatları ne kadar? 21 Aralık

Haftanın son iş günü olan 21 Aralık Cuma günü konusunda vatandaşların ilgili araştırmaları da devam ediyor. Ortak hafıza ve toplumsal değerler kültürü oluşturur. Bizim kültürümüzde de altın son derece önemli ve değerlidir. Düğünlerde ve benzer törenlerde en çok tercih edilen hediye türü altındır. Ayrıca yatırım olarak da ülkemizde en çok tercih edilen birikim aracı altındır.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? (21 ARALIK)

Gram Altın fiyatları ne kadar oldu? (21 ARALIK)

Son dönemin yükselen yıldızı bu sabah 213,35 TL'den alınırken 213,39 TL'den satılmakta. Özellikle fiyatlarındaki değişimlerden sonra vatandaş gram altına yönelmişti.

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Altın fiyatlarında son dakika! Gram altın çeyrek altın fiyatları ne kadar? 21 Aralık
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