Altın fiyatlarında son dakika! Gram altın çeyrek altın fiyatları ne kadar? 21 Aralık

Haftanın son iş günü olan 21 Aralık Cuma günü altın fiyatları konusunda vatandaşların ilgili araştırmaları da devam ediyor. Ortak hafıza ve toplumsal değerler kültürü oluşturur. Bizim kültürümüzde de altın son derece önemli ve değerlidir. Düğünlerde ve benzer törenlerde en çok tercih edilen hediye türü altındır. Ayrıca yatırım olarak da ülkemizde en çok tercih edilen birikim aracı altındır.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? (21 ARALIK)

Gram Altın fiyatları ne kadar oldu? (21 ARALIK)

Son dönemin yükselen yıldızı gram altın bu sabah 213,35 TL'den alınırken 213,39 TL'den satılmakta. Özellikle çeyrek altın fiyatlarındaki değişimlerden sonra vatandaş gram altına yönelmişti.