Türkiye’nin En Büyük Entegre Lastik Geri Dönüşüm Tesisi Hayata Geçiyor

Türkiye'nin yüzde 100 yerli sermayeli dev sanayi kuruluşu AKO Grup, lastik atıklarının tümüyle geri dönüştürülerek sanayiye hammadde olarak kazandırılması amacıyla 30 milyon Dolar yatırım gerçekleştiriyor. AKO Grup, bu yatırımıyla, Ankara Başkent Organize Sanayi Sitesi'nde, 80 bin metrekare açık, 21 bin metrekare kapalı alana sahip, Türkiye'nin en büyük entegre lastik geri dönüşüm tesisini kuruyor. Tesisin, 2020 yılında üretimine başlaması planlanıyor.

AKO Grup'tan dev geri dönüşüm tesisi!

Türkiye'de bir yılda oluşan atık lastiğin dörtte birini nitelikli hammaddeye dönüştürecek olan tesisin, çevreye ve sıfır atık hedefine katkılarının yanı sıra, sanayinin farklı kollarında kullanılan hammadde üretimiyle, cari açık kontrolünde ülke ekonomisine yılda yaklaşık 16 milyon Dolar katkı sağlaması hedefleniyor.

Lastik geri dönüşümüne yönelik tüm işlemleri tek çatı altında toplayacak ve alanında Türkiye'nin en büyüğü olacak tesis, aynı zamanda iş makinesi ve kamyon lastiklerinin dönüştürülebildiği ilk tesis olacak.

BİR YILDA OLUŞAN ATIK LASTİĞİN DÖRTTE BİRİ GERİ DÖNÜŞÜMLE SANAYİ HAMMADDESİ OLACAK

Türkiye'de kullanılmış lastiklerden yılda yaklaşık 350 bin ton atık oluşuyor. Bu miktarın az bir kısmı geri dönüştürülürken; atık lastikler tüm bölümleriyle geri dönüştürülemiyor ve bazı kısımları yakılarak imha ediliyor.

AKO Grup'un 30 milyon dolar yatırımı ile hayata geçecek olan tesis, Türkiye'de bir yılda oluşan 350 bin ton lastik atığının dörtte birinin geri dönüştürülmesini sağlayacak; dahası, bu atıkları tümüyle geri dönüştürerek, ülkemiz sanayisi için nitelikli hammaddeye çevirecek.

Atık lastiklerin dörtte biri geri dönüşümle sanayi hammaddesi olacak

Tesiste lastikler niteliklerine göre ayrıştırılacak, yüksek teknolojili entegre sistemlerde işlenerek, lastik endüstrisi başta olmak üzere, otomotiv yan sanayi, ayakkabı, konveyör gibi farklı sanayi kolları için nitelikli hammaddeye dönüştürülecek.

CARİ AÇIĞIN GİDERİLMESİNDE ÜLKE EKONOMİSİNE 16 MİLYON DOLAR YILLIK KATKI

Ülkemiz sanayi kuruluşları her yıl 11.000 ton civarında geri dönüştürülmüş kauçuk türevi hammadde ithal ediyor.

AKO Grup yatırımıyla hayata geçecek tesiste, bu hammaddenin atık dönüşümüyle elde edilmesi, ithal ikamesiyle stratejik sektörlerin bu alandaki dışa bağımlılığını azaltacak. Tesisin sağlayacağı ithal ikamesinin, cari açık kontrolünde ülke ekonomisine yıllık yaklaşık 16 milyon dolar katkı sağlanması hedefleniyor.

Bu yatırım özelinde kullanılan Ar-Ge ve Patent çalışmaları, ülkemiz sanayine ayrıca teknolojik katkılar sağlayacak.

DAHA TEMİZ BİR ÇEVRE İÇİN KATKI

AKO Grup yatırımı, kaynakların daha verimli kullanılması, atıkların toplanması ve geri kazanımının sağlanmasıyla çevre korumaya da fayda sağlayacak. Yatırım, aynı zamanda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 'Sıfır Atık' projesinin hedeflerine de hizmet edecek ve katkı sağlayacak.

Türkiye'nin yüzde 100 yerli sermayeli sanayi devi AKO Grup, bu yatırımıyla, Türkiye'nin geleceğine olan inancını, ülke gelişimine nitelikli inovasyonla katkı yapma azmini ve çevre duyarlılığını bir kez daha ortaya koyuyor.