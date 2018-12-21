Ülkemize destek olmayı sürdüreceğiz

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın, "2019 ve sonrasının büyüme için tehditlerin ve risklerin azaldığı, fırsatların ön plana çıktığı bir dönem olmasını bekliyoruz. Finansal sektörü daha güçlü kılmak için ülkemize destek olmaya devam edeceğiz" dedi. Aydın'ın ev sahipliğinde üye banka genel müdürlerinin katılımıyla bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Aydın, Yeni Ekonomi Programı'nda yer alan enflasyonun düşürülmesi, büyümenin sağlıklı olarak sürdürülmesi ve istihdam artışı sağlanması hedeflerini dikkate aldıklarını belirterek, bunların gerçekleştirilmesi için daha fazla çalışacaklarını kaydetti.