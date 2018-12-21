HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Ülkemize destek olmayı sürdüreceğiz

Ülkemize destek olmayı sürdüreceğiz

Giriş Tarihi: 21.12.2018
Ülkemize destek olmayı sürdüreceğiz
Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın, "2019 ve sonrasının büyüme için tehditlerin ve risklerin azaldığı, fırsatların ön plana çıktığı bir dönem olmasını bekliyoruz. Finansal sektörü daha güçlü kılmak için ülkemize destek olmaya devam edeceğiz" dedi. Aydın'ın ev sahipliğinde üye banka genel müdürlerinin katılımıyla bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Aydın, Yeni Ekonomi Programı'nda yer alan enflasyonun düşürülmesi, büyümenin sağlıklı olarak sürdürülmesi ve istihdam artışı sağlanması hedeflerini dikkate aldıklarını belirterek, bunların gerçekleştirilmesi için daha fazla çalışacaklarını kaydetti.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ülkemize destek olmayı sürdüreceğiz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN