Bakan Pakdemirli'den süt üreticilerine müjde!

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli yeni yılda süt prim desteğinin 15 kuruş daha artırılarak, 25 kuruşa yükseltildiğini söyledi.



Bakan Pakdemirli, yeni yılda verilecek çiğ süt destekleriyle ilgili açıklama yaptı. Bakan Pakdemirli açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



"Tarım ve Orman Bakanlığı olarak süt üreticilerimizin üretim maliyetlerinin düşürülmesi, üretiminde sürdürülebilirliğin ve vatandaşlarımızın ucuz süte ulaşmalarını sağlamak, 'Enflasyonla Topyekûn Mücadele' kapsamında fiyat artışının tüketimde talep daralması oluşturmasının önüne geçmek ve arz/talep dengesinin devam edebilmesi için çiğ süt destekleme fiyatlarında yeniden düzenlenme yapılmıştır. Bu kapsamda; 2019 yılında yani yeni yıldan itibaren Ocak, Şubat, Mart aylarında süt üreticilerimize, litre başına vermekte olduğumuz ortalama 10 kuruş 'süt prim desteği', 15 kuruş daha artırılarak, 25 kuruşa yükseltilmiştir.



Böylece; Ulusal Süt Konseyi'nin açıkladığı tavsiye fiyat kararı olan 1,70 TL'lik sütün litre fiyatı, Bakanlığımızca yapılan 25 kuruşluk desteklemeyle 1,95 TL olacaktır. Bu desteklemeyle, 2019 yılının ilk 3 ayında süt üreticilerimize toplam 571 milyon TL süt desteği yapılmış olacaktır."

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