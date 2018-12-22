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abone sayısı 15 milyonu geçti!

Türkiye Dağıtıcıları Birliğince (), Türkiye'de doğal gazda abone sayısının 15 milyonu geçtiği bildirildi.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 22.12.2018 11:15
Doğal gaz abone sayısı 15 milyonu geçti!

GAZBİR'in Twitter hesabından paylaşılan mesajda, dün Hakkari'ye doğal gazın iletilmesiyle 81 ilin tamamının bu imkana kavuştuğu hatırlatıldı.

Dağıtım şebekesinin her yıl yüzde 10 büyüdüğü kaydedilen mesajda, "Dağıtım şebekemiz 130 bin kilometreye, abone sayımız ise yüzde 9 büyümeyle 15 milyonun üzerine çıktı." bilgisi verildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, dün yaptığı açıklamada Hakkari'nin de doğal gaza kavuştuğunu belirterek, "Batıda ne varsa doğuda o olacak anlayışıyla çalışmalarımız devam edecek. Emeği geçenlere teşekkür ederim." ifadelerini kullanmıştı.

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Doğal gaz abone sayısı 15 milyonu geçti!
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