Faizi 0.98’e indiren banka sayısı 6’ya çıktı

BUGÜN NELER OLDU

Zıraat Bankası'nın öncülüğünde başlayan ve konut kredisinde faiz oranlarını yüzde 0.98'e çeken kampanyaya Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım da dahil oldu. Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım, konut finansmanında 500 bin liraya kadar 120 aya kadar olan vadelerde aylık finansman oranını yüzde 0.98'e indirdi. Böylece kamu bankaları Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'ın yanı sıra 2 katılım bankası da indirime dahil oldu.Özel bankalardan da İş Bankası indirim uyguluyor. Böylece banka sayısı 6'ya çıktı. Kampanya, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım ile aktif olarak kredili çalışan konut üretici firmalarından satın alınacak konutlarla sınırlı olacak. Buna göre, aylık yüzde 0.98 finansman oranı ve 120 aya varan vade seçenekleri, 500 bin liraya kadar olan kredilerde geçerli olacak. Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, kampanya ile konut almak isteyen kişilerin düşük maliyetle konut sahibi olma imkânına kavuşacaklarını söyledi.