Faturası 67 TL olan tedarikçiyi seçebilecek

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) 2019'da devreye girecek yeni serbest tüketici limitini belirledi. Gelecek yıl, aylık faturası 67 TL'nin üzerinde olan her abone, pazarlık yoluyla daha ucuza elektrik temin edebilecek. Serbest tüketici alt limiti 2019 yılı için 1600 kilovatsate (kWh) düşürüldü. EPDK'den yapılan açıklamada, "Serbest tüketici limitinin 2 bin kilovatsaatten bin 600 kilovatsaate düşürülmesiyle birlikte ilave olarak 4 milyon 968 bin 344 abone serbest tüketici niteliğine kavuşmuştur. Ülkemiz genelinde yıllık tüketimi bin 600 kilovatsaatten fazla tüketimi olan abone sayısı, toplam 19 milyon 501 bin 400'tür" değerlendirmesi yapıldı.