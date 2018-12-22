Garanti’den 1.3 milyar dolarlık sendikasyon

BUGÜN NELER OLDU

GARANTI Bankası, yurtdışı piyasalardan sendikasyon kredisine imza attı. Bankadan yapılan açıklamada borçlanma programı çerçevesinde yurtdışı piyasalardan toplam 1.3 milyar doları aşan finansman sağlandığı belirtildi. İki ayrı finansman sözleşmesi çerçevesinde, dört farklı dilimde sağlanan fonlama 367 gün, 2 yıl 1 gün ve 7 yıl vadelerden oluştu. Garanti Bankası Genel Müdürü Fuat Erbil, yenilenen sendikasyon kredisine ilişkin şunları kaydetti: "Gerçekleştirdiğimiz bu iki işlemle, 2018'in son çeyreğinin en uzun vadeli ve en yüksek montanlı borçlanmasını sağladık. Yılın ikinci yarısı gelişmekte olan ülke varlıkları için oldukça zor geçti. Yılı kapatırken, gerçekleştirdiğimiz sendikasyon, Garanti'nin yurtdışı piyasalardan sürdürülebilir fonlama yaratma gücünü bir kez daha kanıtladı."