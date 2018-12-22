Son dakika: Altın fiyatlarında sürpriz hareketlilik! Gram ve çeyrek altın bugün ne kadar? Canlı altın fiyatları 22 Aralık

Hafta sonu hafta içi fark etmeksizin ekonomide en çok sorgulanan konulardan birisi olarak altın fiyatları öne çıkıyor. Kültürümüzde oldukça önemli bir yere sahip olan ve her dönem gerek yatırım gerekse hediye aracı olarak kullanılan altın fiyatlarındaki son dakika gelişmelerini güncel olarak haberimizden takip edebilirsiniz. Altında alım ya da satım işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar hafta sonu piyasalarına yönelik araştırmalarını hız kesmeden yapıyor.

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? 22 ARALIK

Haberimizin detaylarından canlı altın fiyatlarına ulaşabilir, merak ettiğiniz türün bugün kaç TL'den işlem gördüğünü öğrenebilirsiniz.