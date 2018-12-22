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Son dakika: Altın fiyatlarında sürpriz hareketlilik! Gram ve bugün ne kadar? Canlı

ile ilgili son dakika hareketliliği yaşanmaya devam ediyor. Ekonomi piyasalarında yaşanan pozitif tablo, başta olmak üzere altın fiyatları üzerinde de etkisini gösteriyor. Toplumumuzda son derece önemli bir yerde olan altın, gerek yatırım gerekse hediye en çok tercih edilen nesneler arasında yer alıyor. Peki, bugün ne kadar oldu? İşte, güncel ve canlı rakamlarla gram, yarım, tam, cumhuriyet, ve çeyrek altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 22.12.2018 10:08 Güncelleme Tarihi: 22.12.2018 10:26
Son dakika: Altın fiyatlarında sürpriz hareketlilik! Gram ve çeyrek altın bugün ne kadar? Canlı altın fiyatları 22 Aralık

Hafta sonu hafta içi fark etmeksizin ekonomide en çok sorgulanan konulardan birisi olarak altın fiyatları öne çıkıyor. Kültürümüzde oldukça önemli bir yere sahip olan ve her dönem gerek yatırım gerekse hediye aracı olarak kullanılan altın fiyatlarındaki son dakika gelişmelerini güncel olarak haberimizden takip edebilirsiniz. Altında alım ya da satım işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar hafta sonu piyasalarına yönelik araştırmalarını hız kesmeden yapıyor.

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? 22 ARALIK

Haberimizin detaylarından canlı altın fiyatlarına ulaşabilir, merak ettiğiniz türün bugün kaç TL'den işlem gördüğünü öğrenebilirsiniz.

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Son dakika: Altın fiyatlarında sürpriz hareketlilik! Gram ve çeyrek altın bugün ne kadar? Canlı altın fiyatları 22 Aralık
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