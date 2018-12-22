Taşınma 1 Ocak’tan sonra hızlanacak

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Havalimanı'na kademeli olarak gerçekleştirilen taşıma işleminin 1 Ocak itibarıyla hızlandırılacağını, yolcu konforundan taviz verilmeden Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na uçak seferleri ve yer hizmetlerinin kademeli olarak taşınacağını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Taşıma işleminin güvenli şekilde gerçekleştirilmesi ve taşıma sonrasında yolcu konforunda herhangi bir aksaklık yaşanmaması amacıyla bu süreç kademeli olarak yapılmaktadır. Bu büyüklükteki bir operasyon gerçekleştirilirken süreçlerin eksiksiz tamamlanması planlanmaktadır" denildi.