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9.2 milyon kişi ’ndan yararlandı

Giriş Tarihi: 23.12.2018
9.2 milyon kişi İmar Barışı’ndan yararlandı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çeşitli temaslarda bulunmak için geldiği Gaziantep'te, İmar Barışı'ndan yararlananların son rakamını açıkladı. Bakan Kurum, "Tüm Türkiye'mizde bugüne kadar imar barışı kapsamında 9 milyon 210 bin vatandaşımız imar barışına başvurdu. 10 milyar 350 milyon bir bedel yatırdılar. Biliyorsunuz 31 Aralık'ta bu süreç tamamlanıyor. O, 10 milyona yakın vatandaşımız bugüne kadar imar barışından yararlandılar" dedi. İmar Barışı'nın kapsamıyla ilgili de açıklama yapan Bakan Kurum, "Boğaz sınırları içerisindeki ve sahil şeridindeki yalılar bu düzenlemeye dahil değil" dedi.
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9.2 milyon kişi İmar Barışı’ndan yararlandı
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