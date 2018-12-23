Asgari Ücret zammı ne kadar olacak? Asgari ücret ve Agi zammı 2019'da ne kadar kaç TL olacak? Kritik açıklama...

Büyük bir ilgiyle araştırılan yeni yıl Ocak asgari ücrete ve AGİ zammı için özel olarak hazırladığımız içeriğimizde doğru ve sağlıklı bilgilere ulaşabilirsiniz. 2019 asgari ücretin belirlenmesinde büyük rol oynayan Türkiye İstatistik Kurumu verileri de Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda paylaşıldı. Toplantıdan çıkacak sonucu bütün Türkiye merakla bekliyor. Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zammı konusunda son dakika gelişmeleri burada... 2019 Asgari Ücret ve AGİ zammı ne kadar ve kaç TL olacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü kez toplanmasıyla birlikte asgari ücret zammı konusunda önemli gelişmeler yaşandı: Tüm Türkiye'yi yakından ilgilendiren gelişmeler şu şekilde...