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Bakan açıkladı! İşte ticarette 2019'un yol haritası

Ticaret Bakanı , 2019'da ticaretin nasıl şekilleneceği ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Pekcan, "2019'da da ihracattaki yükselişin devam etmesini, ihracatın ithalatı karşılama oranındaki artışın sürmesini öngörüyoruz. Bu doğrultuda cari açıkta aşağı yönlü seyrin devamını bekliyoruz" dedi.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 23.12.2018 10:34 Güncelleme Tarihi: 23.12.2018 10:43
Bakan açıkladı! İşte ticarette 2019'un yol haritası

Ruhsar Pekcan, "2019'da bizim daha çok tasarım, marka, teknoloji ve katma değerli ürün üretim ve ihracatına odaklanmamız gerekiyor. Teşviklerimiz de desteklerimiz de bu yönde olacak. Uluslararası bir rekabet kanunu üzerine çalışmamızı yaptık. Bu konu Türkiye'ye yabancı yatırımcı çekmek için çok önem taşıyor" açıklmasında bulundu.

ÜRÜN GÜVENLİĞİ

Pekcan ayrıca, "Ürün güvenliğiyle ilgili de çok güzel bir çalışma yaptık. Dış ticarete konu ürünlerin güvenirliği ve kalitesini artırmak amacıyla ürün güvenliği ve denetimi faaliyetlerini en etkin şekilde gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

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Bakan açıkladı! İşte ticarette 2019'un yol haritası
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