BUGÜN NELER OLDU

Türkiye ve Azerbaycan dostluğunun en büyük yatırımlarından olan Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP), güzergâhı üzerindeki illerde yaşayan yüzlerce vatandaşın hayatına dokundu. 20 ilde eğitim, çevre ve istihdam projeleriyle sosyo-ekonomik kalkınmaya katkı sağlandı. 860 projeye 140 milyon liralık hibe desteği verildi. Sağlanan hibelerle Kırşehir'deki öğrenciler CNC tezgâhıyla hayallerine kavuştu, Kırıkkale'deki çiftçiler mantar yetiştiriciliğine başladı, Keskin'de kurulan seramik atölyesiyle kadınlar iş sahibi oldu. SABAH, TANAP'ın geçtiği illerde desteklenen projeleri yerinde gezdi. İşte 'Bir borudan daha fazlası' denilecek projeyle değişen hayatlar…TANAP tarafından desteklenen projelerden birisi Kırşehir'de… Şehirdeki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne 114 bin TL'lik destekle CNC tezgâhı yerleştirildi. Böylece, öğrenciler daha önce sadece bilgisayar ortamında yaptıkları çizimleri ahşaba dönüştürmeye başladı. Okul Müdürü Sami Duman, "Daha önce öğrenciler sadece laboratuvarımızda çizim yapıyordu. TANAP desteğiyle CNC makinelerinin tamamlayıcısı olan CNC ROUTER makinesini aldık, eğitimlere başladık. Burada üretip satarak hem okula hem de öğrencilere kaynak oluşturuyoruz. Türkiye'de bu cihazdan olan okul sayısı 10'u geçmez" diyor.Desteklenen bir diğer proje ise Kırıkkale'nin Seyifli Köyü'nde… Şevket Özçelik, TANAP'tan aldığı 171 bin TL'lik destekle hem mantar üretiyor hem de eğitim veriyor. Özçelik, eline geçen parayla 2 katlı bir üretim ve eğitim yeri ile klima, nemlendirme cihazı ve soğuk hava deposu kurmuş. 15 yıl önce sadece kendilerine yetecek kadar kültür mantarı yetiştirdiklerini anlatan Özçelik, şöyle konuşuyor: "İstiridye mantar üretimde Kırıkkale'de ilkiz. 500 kişiye eğitim verdik. Hasat döneminde getirisi yaklaşık 15 bin TL (ton) olan mantar üretmeye başladık."Azerbaycan'ınŞah Deniz gazının önce Türkiye'ye sonra da Avrupa'ya taşınmasını öngören TANAP, Ardahan ili Posof ilçesi Türkgözü Köyü'nden başlayarak Ardahan, Kars, Erzurum, Erzincan, Bayburt, Gümüşhane, Giresun, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Bilecik, Kütahya, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ ve Edirne olmak üzere 20 ilden geçiyor. 8 milyar dolarlık yatırımla tamamlanan TANAP projesi 12 Haziran'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandar Vuçiç, Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroshenko'nun katıldığı törenle açılmıştı. Törende TANAP'ın sadece arz güvenliği açısından değil, Hazar Bölgesi'nden Avrupa'ya kadar tüm rota üzerindeki ülkelerin refah ve istihdamına katkı vereceğine vurgu yapılmıştı.Gürcistansınırındaki Posof ilçesinden bitiş noktası İpsala'ya kadar bin 850 kilometre uzunluğunda olan TANAP'ın sosyal sorumluluk projeleriyle ilgili bilgi veren projenin Kalite, İSG, Sosyal ve Çevre Direktörü Fatih Erdem, şöyle diyor: "Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları (SEIP) kapsamında projelere aktarılan hibe fonu Türkiye'deki en büyük hibe programlarından biri. 2015'te başladığımız program kapsamında uygulanan projelerden bazıları tamamlandı, bazıları ise devam ediyor. Eğitimden çevreye, kültürden altyapıya kadar çok geniş alanda bu projeleri gerçekleştiriyoruz. Proje kapsamında 35 kişilik uzman kadro ile iki ayrı hibe çağrısı yaptık. 8 bin 500 proje talebi topladık. Bağımsız değerlendiricilerden destek alarak yürüttüğümüz sürecin ardından 860 hibe projesini kabul ettik. Eğitim, çevre ve istihdam projelerine öncelik tanıdık. İki hibe çağrısında onaylanan projeler için toplamda 140 milyon liralık bir kaynak sağladık."Kırıkkale Keskin'de yer alan Halk Eğitim Merkezi'nde de 112 bin TL destekle seramik atölyesi kurulmuş. Burada kadınlar hem üretiyor hem de evlerinin geçimini sağlıyor. İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, atölyede ilk etapta 12 kadının el işi ürünler üretmeye başlayacağını belirterek, "Burada yaşları 20-55 yaş arasında olan kadınlarımız Keskin'e özgü motiflerle üretim yapacaklar. Hayallerini burada seramiğe dönüştürecekler. Bu ürünlerin ticarileşmesini sağlayarak ev kadınlarına aylık bin-bin 500 lira gibi bir getiri sağlayarak geçimlerine de katkı sunacağız" diyor.KırıkkaleMesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne 190 bin TL'lik forklift ve backhoe loader iş makinesi simülatörleri satın alınmış. Bunlarla Kanal İstanbul gibi dev projeler için iş makinistleri eğitiliyor. Okul Müdürü Erol Tuğ, bu simülatörlerle hem öğrenci hem de kursiyerlere iş makinesi operatörü sertifikası verebileceklerini söylüyor.