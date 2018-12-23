Memura 3 zam birden geliyor! 2019 memur zammı ne kadar olacak?

3 ZAM GELİYOR

2019 yılı Ocak ayında açıklanacak olan Aralık enflasyonu merakla bekleniyor. Enflasyon oranına göre belirlenecek zamların ne kadar oalcağı merak konusu. Memurlara yapılacak zam oranları ne kadar olacak? Bu konu ile ilgili merak edilen tüm soruları Sabah Gazetesi Yazarı Faruk Erdem cevapladı. 3 milyona yakın memur Ocak ayında üç ayrı artışa kavuşacak. Önce maaşlar toplu sözleşme zammıyla artacak. 6 aylık enflasyon maaş artışına eklenecek, aile yardımı da yükselecek

Kamu kurumlarında görev yapan 3 milyona yakın memurun gelirleri Ocak ayında artacak. Öncelikle maaşları değişecek olan memurlar ayrıca enflasyon farkını da maaşlarında görecek. Artan enflasyon ile birlikte memurların aldıkları aile yardımları da yükselmiş olacak. 5 aylık enflasyonun yüzde 10,64 çıkmasının ardından yaptığımız hesaplamalara göre 2 çocuklu bir memurun aile yardımı 2019 yılı ilk 6 ayı için 410 lirayı bulacak.