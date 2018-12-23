Son dakika haberi: Emekliye ek maaş zammı geliyor!- En düşük emekli zammı ne kadar olacak?

Emekli maaşları ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Milyonlarca vatandaş yeni yılda alacakları zam için geri sayıma başlamış durumdalar. 2018 yılı ikinci yarısında gerçekleşmiş olan enflasyon oranlarına bağlı olarak alacakları zam miktarı belli olacak bireylerin, bu zammın yanında ek ödemelerde de artış yaşaması bekleniyor. Eğer ki beklenen taleplerin hayata geçirilmesi durumunda ise emekliler maaşlarına yüzde 8-9'u oranında para alabilecekler. Peki Ocak ayında emekli maaşlarında ne kadar artış olacak. Güncel emekli maaşları ne kadar olacak? İşte merakla araştırılan o soruların yanıtları...

EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

En çok araştırılan konular arasında bulunan emekli maaşları ne kadar olacak? sorusu güncel enflasyon rakamlarının yanında ek ödemelerde yaşanacak artışlarla birlikte farklılık kazandı. Biz de Sabah.com.tr ekibi olarak bu konuyla ilgili merak edilen tüm soruları sizler için hazırladık.