HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Son dakika haberi: Emekliye ek maaş zammı geliyor!- En düşük emekli zammı ne kadar olacak?

haberi: Emekliye ek maaş zammı geliyor!- En düşük zammı ne kadar olacak?

haberi: 'de milyonlarca Ocak ayında yapılacak miktarı için geri sayıma başladı. 12.3 milyonu aşkın vatandaş oranlarına bağlı olarak zamlı maaşlarına kavuşacaklar. Bunun yanında ise maaşları ile birlikte ek ödemelerde de artış yaşanacak. Eğer istenen talepler yerine getirilirse emekliler, maaşlarının yüzde 8-9'u oranında ek ödeme de elde edebilecekler. Peki emekli maaşlarında ne kadar artış görülecek? Güncel ne kadar olacak? İşte merakla araştırılan o soruların yanıtı...

Giriş Tarihi: 23.12.2018 13:55 Güncelleme Tarihi: 23.12.2018 13:55
Son dakika haberi: Emekliye ek maaş zammı geliyor!- En düşük emekli zammı ne kadar olacak?

Emekli maaşları ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Milyonlarca vatandaş yeni yılda alacakları zam için geri sayıma başlamış durumdalar. 2018 yılı ikinci yarısında gerçekleşmiş olan enflasyon oranlarına bağlı olarak alacakları zam miktarı belli olacak bireylerin, bu zammın yanında ek ödemelerde de artış yaşaması bekleniyor. Eğer ki beklenen taleplerin hayata geçirilmesi durumunda ise emekliler maaşlarına yüzde 8-9'u oranında para alabilecekler. Peki Ocak ayında emekli maaşlarında ne kadar artış olacak. Güncel emekli maaşları ne kadar olacak? İşte merakla araştırılan o soruların yanıtları...

EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

En çok araştırılan konular arasında bulunan emekli maaşları ne kadar olacak? sorusu güncel enflasyon rakamlarının yanında ek ödemelerde yaşanacak artışlarla birlikte farklılık kazandı. Biz de Sabah.com.tr ekibi olarak bu konuyla ilgili merak edilen tüm soruları sizler için hazırladık.

piyasalar
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Emekliye ek maaş zammı geliyor!- En düşük emekli zammı ne kadar olacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN