Telekom’da hisse devri tamam

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Ojer Telekomünikasyon A.Ş.'nin (OTAŞ) sahibi olduğu ve mevcut kredilerinin teminatını oluşturmak amacıyla kredi verenlere rehin verilen Türk Telekom'un yüzde 55 hissesine denk gelen A grubu paylar, resmi olarak kredi verenler tarafından kurulan özel amaçlı şirket Levent Yapılandırma Yönetimi A.Ş. (LYY) tarafından devralındı. LYY, Türk Ticaret Kanunu'nun 499. maddesi uyarınca şirketin pay defterine yeni hissedar olarak kaydedildi.OTAŞ'a kredi veren bankalardan Akbank, Garanti Bankası ve Türkiye İş Bankası da yaptıkları açıklamalarda, hisselerin, Levent Yapılandırma Yönetimi tarafından devralındığını bildirdi. LYY'ye Akbank yüzde 35.5598, Garanti yüzde 22.1265 ve İş Bankası yüzde 11.5972 iştirak etti. Türk Telekom'un Genel Kurulu 25 Ocak 2019'da gerçekleştirilecek. LYY, borsadaki ortaklara çağrı yükümlülüğünden muaf olmak için, Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunacak. LYY tarafından yapılan açıklamada, ortaklık yapısındaki belirsizliklerin ortadan kalkması ile faaliyetlerin sorunsuz yürütülmesinin sağlanacağı, temel amacın ise en hızlı şekilde hisselerin konusunda uzman bir yatırımcıya devredilmesi olduğu ifade edildi.Türk Telekomünikasyon Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Dr. Ömer Fatih Sayan getirildi. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Eyüp Engin olurken, Türk Telekom'un Yönetim Kurulu'nun diğer üyeleri şu isimlerden oluştu: "Bülent Aksu, Dr. Nureddin Nebati, Hakan Aran, Muammer Cüneyt Sezgin, Eyüp Engin. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri; Selim Dursun, Yiğit Bulut, Sefer Turan, İbrahim Eren."TÜRK Telekom Yönetim Kurulu üyelerinden Mohammed Hariri, Cenk Serdar, Faisal Mohammed I Aldughaither ve Al-Hakam Marwan Moh'd Kanafani şirketteki tüm görevlerinden istifa etti. Mohammed Hariri'nin istifası üzerine boşalan üyeliğe, İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Aran, Cenk Serdar'ın istifası üzerine boşalan üyeliğe Garanti Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Muammer Cüneyt Sezgin, Al- Hakam Marwan Moh'd Kanafani'nin istifası üzerine boşalan üyeliğe Akbank Teftiş Kurulu Başkanı Eyüp Engin atandı. Söz konusu atamalar şirketin yapılacak ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulacak.