Yolculardan İstanbul Havalimanı’na tam not

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İstanbul Havalimanı için müşteri memnuniyetini tespit etmek adına ERA Research & Consultancy şirketi ile işbirliği yapılarak yolcu deneyim araştırması gerçekleştirildi. Yapılan araştırmanın sonuçlarına göre yolcular, havalimanına tam not verdi. Araştırmaya göre, iç hatlardan giden yolcuların terminaldeki genel memnuniyet oranı yüzde 92 çıkarken, terminalin mimari yapısının beğeni oranı ise yüzde 99'lara kadar ulaştı. Kıbrıs ve Bakü'ye giden dış hat yolcularının terminal genelinden memnuniyeti yüzde 90 düzeylerinde oldu. İç hatlar giden yolcuların yüzde 95'i güvenlik hizmetlerinden memnun olurken bu oran dış hatlarda bu oran yüzde 93 oldu.