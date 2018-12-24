30 milyar $’lık fon hayata geçiyor

Kredi musluklarını açarak reel sektörün elini rahatlatan hükümet, 2019'da önemli bir hamleye hazırlanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD, İngiltere gibi gelişmiş ülkelerde uygulanan ve dünyadaki hacmi 30 milyar doları geçen "kitle fonlaması" düzenlemesinin üç aylık dönemde yürürlüğe gireceğini açıkladı. Büyümeye de katkı sunacak olan bu sistem Türkiye'de ilk kez ortaklığa dayalı şekilde başlayacak. Kitle fonlamasıyla bir kişi proje bazında bir proje için en fazla 1.000 lira yatıracak. Girişimci toplamda 1 milyon lira toplayabilecek.

İnternet üzerinden kurulacak sistemle gerekli para "online topluluktan" elde edilecek. Bu sistem teknoloji odaklı yatırımlar başta olmak üzere, tüm sektörlerle ilgili projeleri elektronik ortamda yatırımcılarla buluşturarak, finansmana ihtiyacı olan girişimcilerin fikirlerinin hayata geçirilmesinde önemli bir fırsat sunacak.



TÜRKİYE ÜÇÜNCÜ ÜLKE

Türkiye, ABD ve İngiltere'den sonra kitle fonlamasını mevzuatına alan üçüncü ülke olurken, fonlama platformlarının işlettikleri internet siteleri aracılığıyla geniş kitlelere ulaşılacak. Yatırım ortamından uzak duran kitlenin tasarruflarını projelere yönlendirmesine de katkı sunacak.

Girişimci şirketler, proje sahipleri bu platform üzerinden para toplayabilecek. Platformlara yabancıların erişimi de olacak. Böylece çekirdek finansman sağlamada sorun yaşayan girişimciler fikirlerini dünyayla da paylaşabilecek.



KİTLE FONLAMASI NEDİR?

Kitlesel fonlama ya da kitle fonlaması bireysel yatırımcılar, aile ya da arkadaşların işbirliğiyle internet üzerinden önerilen bir girişim, projeye sermaye toplamasını sağlayan bir fonlama yöntemi. Sistem fon karşılıklarına göre ödül, hisse ve borçlanma (kredi) karşılığı olmak üzere üç şekilde işletiliyor. Fonlamada şirketlerin değil girişimcilerin projelerinin finanse edilmesi söz konusu. Türkiye'de de kitlesel fonlama platformu kurarak aracılık faaliyetinde bulunmak isteyenlerin sayısı hızla artıyor.



ALTYAPI TAMAMLANDI

Kitle fonlamasını düzenleyecek mevzuat ve altyapıya ilişkin kapsamlı bir çalışma yapıldı. Yatırımcının niteliklerine ek, fonlamada özellikle karşılığın hisse olduğu durumlarda satışın gerçekleşme koşulları da düzenlendi. Projesi olup da parası olmayan küçük işletmelere destek verecek bu sistemle internet üzerinden ortaklıklar kurulabilecek.



DENETİM SPK'DA OLACAK

Girişim sermayesi fonları daha çok kurumsal yatırımcılara hitap ederken yatırım ortaklarının pay senetleri borsada alınıp satılabiliyor. Kitle fonlaması sistemi de SPK denetiminde gerçekleştirilecek.

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